Компания Huawei официально представила флагманский смартфон Pura 80 Ultra за пределами Китая. Главной особенностью устройства стал первый в мире переключаемый телеобъектив с двумя фокусными расстояниями — шаг вперёд в мобильной фотографии, который выделяет новинку на фоне конкурентов.

Двойной телеобъектив с моторизованным переключением

Основу фотовозможностей Pura 80 Ultra составляет уникальный телеобъектив с моторизованным переключением линз. Он использует 50-Мп сенсор формата 1/1,28″ и обеспечивает оптическое приближение 3,7× (83 мм) и 9,4× (212 мм). Для сравнения: в Samsung Galaxy S23 Ultra реализован 10-кратный перископический зум, но с сенсором гораздо меньшего размера — всего 1/3,52″.

Камера также включает 50-Мп основной модуль с матрицей 1″ (RYYB, f/1.6–f/4.0), 40-Мп сверхширокоугольный объектив (f/2.2) и 1,5-Мп спектральный сенсор, который улучшает цветопередачу.

Премиум-дизайн и экран до 3000 нит

Смартфон получил алюминиевую рамку и закалённое стекло Kunlun второго поколения спереди и сзади. Фронтальную панель занимает 6,8-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением 2848×1276 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Яркость достигает впечатляющих 3000 нит, что делает экран читаемым даже под ярким солнцем.





Характеристики и отличия глобальной версии

По данным инсайдеров, Huawei Pura 80 Ultra построен на чипсете Kirin 9020, оснащается 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Смартфон работает на оболочке EMUI 15 (на базе Android), а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5170 мА·ч (в Китае — 5700 мА·ч) с поддержкой 100-Вт быстрой зарядки и 80-Вт беспроводной.

Однако есть важное ограничение: глобальная версия лишена поддержки 5G и спутниковой связи — эти функции остались эксклюзивом для китайского варианта с HarmonyOS 5.1.





Старт продаж и цена

Huawei Pura 80 Ultra будет доступен в чёрном и золотом цветах. В Китае цена начинается с ¥9 999 (примерно $1400). Глобальные цены и даты релиза пока не объявлены, но вскоре ожидаются официальные заявления от компании.