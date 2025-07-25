Компания TeamGroup, один из ведущих производителей решений для хранения данных и оперативной памяти, анонсировала выход новых комплектов DDR5 объёмом 256 ГБ (4×64 ГБ). Новинки представлены под двумя брендами: игровым T-FORCE и профессиональным T-CREATE. Оба комплекта протестированы на платформе AMD X870 и ориентированы на пользователей, которым требуется максимум производительности и надёжности.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-6000: высокая частота и поддержка AMD EXPO

Линейка T-FORCE пополнилась четырёхканальным комплектом DELTA RGB DDR5-6000 CL32 объёмом 256 ГБ. Решение сочетает высокую пропускную способность, низкие тайминги и поддержку технологии AMD EXPO, которая позволяет активировать профиль разгона через BIOS. Это обеспечивает плавную и стабильную работу в играх и ресурсоёмких задачах.

Модули оснащены фирменной RGB-подсветкой и предназначены для сборок высокого класса, где важны не только технические характеристики, но и визуальный стиль.

T-CREATE EXPERT DDR5-5600: для 4K/8K-монтажа и 3D-рендеринга

Для профессиональных пользователей TeamGroup выпустила комплект T-CREATE EXPERT DDR5-5600 CL42 (4×64 ГБ). Он рассчитан на выполнение тяжёлых задач — видеомонтаж в разрешении 4K и 8K, моделирование, рендеринг и параллельную работу с несколькими ресурсоёмкими приложениями.





Модули обеспечивают стабильную работу в условиях длительной нагрузки и идеально подходят для рабочих станций и креативных студий.

Старт продаж — в сентябре 2025

Глобальный запуск комплектов T-FORCE и T-CREATE DDR5 объёмом 256 ГБ запланирован на начало сентября 2025 года. Следите за новостями TeamGroup и обновлениями на всех ключевых платформах и в магазинах.



