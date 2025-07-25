В российских розничных сетях и на крупных онлайн-ресурсах начались продажи нового планшета Honor Pad 10 — производительного устройства с большим дисплеем, ориентированного на мультимедиа, игры и повседневную работу. Модель оснащена 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.5K и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором на 10 100 мА·ч и системой пространственного звука с шестью динамиками.

Компактность и премиальный корпус

Корпус выполнен из цельного металла, вес устройства составляет 525 г при толщине всего 6,29 мм. Алюминиевая поверхность с мягким блеском делает планшет визуально элегантным и удобным в использовании. Дизайн дополнен круглым блоком камеры с декоративным обрамлением, а прочность корпуса усилена изогнутой конструкцией с углом 270°, что позволило снизить вес на 29 % и уменьшить толщину на 0,6 мм.

Яркий экран с повышенным цветовым охватом

IPS-дисплей Honor Eye Comfort занимает 88 % фронтальной панели. При разрешении 2560×1600 пикселей и частоте обновления 120 Гц обеспечивается плавная работа интерфейса и высокая чёткость анимации. Экран поддерживает цветовые пространства DCI-P3 (96 % NTSC) и sRGB (133 %), отображает до 1,07 млрд оттенков, а функция AI Dynamic Display увеличивает динамический диапазон яркости в два раза — от 0,1 до 500 нит.

Производительность на уровне

Планшет работает на базе чипа Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм), обеспечивающего прирост графической производительности до 50 % и вычислительной — до 15 % по сравнению с предыдущими поколениями. Энергоэффективность увеличена на 20 %. Это делает Honor Pad 10 подходящим для игр, многозадачности и ресурсоёмких приложений.





Большой аккумулятор и быстрая зарядка

Аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч выполнен из энергоёмких компонентов с плотностью 729 Вт·ч/л и толщиной ячейки 2,48 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 35 Вт с комплектным адаптером или до 66 Вт с фирменным блоком Honor SuperCharge — заряда хватит надолго даже при интенсивной эксплуатации.

Объёмный звук и улучшенная голосовая связь

Шесть динамиков и технология Honor Spatial Audio создают эффект полного погружения, усиливаемый системой Honor Sound. Планшет сертифицирован по стандартам Hi-Res Audio и Wireless Hi-Res Audio. Дополнительно реализовано двухстороннее улучшение голоса и AI-шумоподавление — для звонков, видеосвязи и онлайн-обучения.





Цены и предложение при старте продаж

Honor Pad 10 в цвете «космический серый» уже поступил в продажу в сетях DNS, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон, МТС, а также на OZON, Яндекс Маркете, Ситилинке и Wildberries. Версия 8+128 ГБ стоит 29 990 рублей, модель с 8+256 ГБ — 32 990 рублей. До 18 августа действует акция: скидка 7 000 рублей и подарок — наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro или умные часы Honor Choice Watch 2i.