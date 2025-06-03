Технологии не стоят на месте: следить за новыми девайсами, фичами и ИИ-сервисами становится всё сложнее. Чтобы вы не пропустили самое важное, мы собрали 7 Telegram-каналов , которые помогут разобраться в мире инноваций. В подборке — IT-дайджесты, экспертные техноблоги и научпоп-контент.

ForGeeks

ForGeeks — краткие дайджесты для тех, не может послушать подкаст

ТГ-канал одноименного подкаста, где рассказывают о самом важном в мире технологий. Все посты написаны в формате лаконичных дайджестов. Канал для тех, кто не может выделить время на прослушивание подкаста и хочет получать еженедельные подборки главных новостей из мира IT.

Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей из мира IT, гаджетов, космоса и науки. Тут вы точно ничего не пропустите, а даже если захотите, вам напомнят.

Rozetked

Rozetked — технологии, видеоигры и кино

Rozetked был создан в 2011 году как небольшое IT-шоу на Youtube, но со временем стал одним из самых популярных каналов в России с обзорами техники. Чуть позже у проекта появился свой сайт, а также группы в социальных сетях.

В ТГ-канале публикуют новости о трендах, новинках и важных событиях в IT и индустрии развлечений. Отличный вариант для тех, кто хочет быть в курсе главных технологических и поп-культурных анонсов.

ТЕХНО

ТЕХНО: Яндекс про технологии — нейросети, роботы и десятки интересных рубрик

Канал поможет разобраться в том, как устроены технологии и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день: от нейросетей и умных лампочек до роверов-доставщиков и голосовых помощников.

Помимо еженедельных дайджестов, здесь можно прочитать необычные материалы. Например, обзор девайсов из фантастических вселенных, истории о том, как текстовый файл robots.txt 30 лет спасал интернет от хаоса, конкурсы робомемов и подборки умных гаджетов для спальни.

Физика от Побединского

Физика от Побединского — научпоп вперемешку с технологиями



Канал Дмитрия Побединского, популярного блогера, преподавателя и популяризатора науки. Его суперспособность — объяснять простым языком даже самые сложные теории из квантовой физики и других научных направлений.

Здесь можно найти много интересных фактов о природе пространства, черных дырах, теории относительности, и, конечно, технологиях. Канал интересен тем, кто хочет расширять свой кругозор и узнавать что-то новое каждый день.

TechSparks

TechSparks — экспертное мнение по новостям хайтека

Канал Андрея Себранта, директора по стратегическому маркетингу Яндекса, где он делится краткими обзорами и комментариями к материалам различных СМИ, охватывая темы машинного обучения, дополненной реальности, роботов и не только. Его экспертный взгляд основан на многолетнем опыте, а также включает личные наблюдения о работе сервисов и технологий.

эйай ньюз

эйай ньюз — авторский взгляд на ИИ

Канал Артема Санакоева, который работает на позиции Staff Research Scientist в одной из крупнейших IT-компаний мира. Автор освещает актуальные новости искусственного интеллекта, дополняя их своим экспертным мнением. Советуем канал тем, кто хочет глубоко погрузиться в темы ML и ИИ.

Сиолошная

Сиолошная — машинное обучение, космос, NLP

Автор канала — Игорь Котенков, специалист по машинному обучению с опытом работы в крупных IT-компаниях, который сейчас ведет курсы по ML, записывает лекции и пишет экспертные статьи на темы ИИ. Внутри — разборы научных исследований, авторская оценка анонсов в сфере ИИ и лайфхаки для тех, кто хочет работать с нейросетями.