Во втором квартале 2025 года Huawei вернулась на первое место по продажам смартфонов в Китае. Согласно данным IDC, доля компании на рынке составила 18,1%. Всего за этот период в стране было отгружено 69 миллионов смартфонов — это на 4% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. В условиях общего спада, другие крупные бренды, такие как Oppo и vivo, также показали снижение поставок.

Несмотря на возвращение на вершину, Huawei зафиксировала снижение отгрузок на 3,4% — до 12,5 миллиона устройств. В течение квартала компания представила новую серию камерофонов Pura 80, включающую четыре модели:

Pura 80

Pura 80 Pro

Pura 80 Pro+

Pura 80 Ultra

Самое заметное падение по сравнению с прошлым годом показала компания vivo. Её поставки снизились на 10,1%, до 11,9 миллиона смартфонов, что отбросило её с первого места (в 2024 году) на второе — сразу за Huawei. Рыночная доля vivo составила 17,3%.

Apple оказалась лишь на пятом месте. Третью строчку заняла Oppo, которая отгрузила 10,7 миллиона устройств — на 5% меньше, чем годом ранее. Рыночная доля Oppo составила 15,5%.





На четвёртом месте — Xiaomi. Компания увеличила поставки на 3,4%, до 10,4 миллиона смартфонов, что принесло ей долю в 15,1%. Это единственный в топ-5 бренд, продемонстрировавший рост во втором квартале.

Apple замыкает пятёрку лидеров. В Китае было продано 9,6 миллиона iPhone, что на 1,3% меньше, чем год назад. Рыночная доля компании составила 13,9%.



