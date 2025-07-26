Компания Hyundai Glovis объявила о планах по оснащению семи своих судов-автомобилевозов (PCTC) автономными навигационными системами на базе искусственного интеллекта. Проект реализуется совместно с Avikus, дочерней структурой HD Hyundai, специализирующейся на автономных судовых технологиях.
Технологические особенности
Система HiNAS, разработанная Avikus, обеспечивает:
- Оптимизацию маршрутов в реальном времени с учетом метеоусловий и гидрографических данных
- Автоматическую корректировку курса и скорости
- Повышение топливной эффективности за счет интеллектуального управления силовой установкой
Несмотря на внедрение автономных функций 2-го уровня (по классификации IMO), суда продолжат эксплуатироваться с экипажем, который будет осуществлять контроль за работой систем.
Перспективы внедрения
Пилотным судном проекта станет автомобилевоз Sunrise длиной 229 метров, способный перевозить до 7 000 транспортных средств. В случае успешной реализации проекта к середине 2026 года Hyundai Glovis планирует:
- Снизить операционные расходы на 10-15%
- Уменьшить выбросы CO2 за счет оптимизации маршрутов
- Повысить безопасность мореплавания
Конкурентная среда
Данная инициатива делает Hyundai Glovis первым оператором, внедряющим интегрированные системы автономной навигации на коммерческих автомобилевозах. Ранее аналогичные технологии тестировались японскими и европейскими компаниями, но не выходили за рамки экспериментальных проектов.
Эксперты отмечают, что успех программы может привести к трансформации всей отрасли морских перевозок, где доля человеческого фактора в аварийности достигает 80%. Вместе с тем остаются вопросы относительно кибербезопасности и нормативного регулирования автономного судоходства.
Инвестиции Hyundai Glovis в цифровизацию флота до 2030 года составят около 6,5 млрд долларов. Компания рассматривает этот проект как ключевой элемент стратегии перехода к интеллектуальным логистическим решениям.