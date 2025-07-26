Компания Hyundai Glovis объявила о планах по оснащению семи своих судов-автомобилевозов (PCTC) автономными навигационными системами на базе искусственного интеллекта. Проект реализуется совместно с Avikus, дочерней структурой HD Hyundai, специализирующейся на автономных судовых технологиях.

Технологические особенности

Система HiNAS, разработанная Avikus, обеспечивает:

Оптимизацию маршрутов в реальном времени с учетом метеоусловий и гидрографических данных

Автоматическую корректировку курса и скорости

Повышение топливной эффективности за счет интеллектуального управления силовой установкой

Несмотря на внедрение автономных функций 2-го уровня (по классификации IMO), суда продолжат эксплуатироваться с экипажем, который будет осуществлять контроль за работой систем.

Перспективы внедрения

Пилотным судном проекта станет автомобилевоз Sunrise длиной 229 метров, способный перевозить до 7 000 транспортных средств. В случае успешной реализации проекта к середине 2026 года Hyundai Glovis планирует:





Снизить операционные расходы на 10-15%

Уменьшить выбросы CO2 за счет оптимизации маршрутов

Повысить безопасность мореплавания

Конкурентная среда

Данная инициатива делает Hyundai Glovis первым оператором, внедряющим интегрированные системы автономной навигации на коммерческих автомобилевозах. Ранее аналогичные технологии тестировались японскими и европейскими компаниями, но не выходили за рамки экспериментальных проектов.

Эксперты отмечают, что успех программы может привести к трансформации всей отрасли морских перевозок, где доля человеческого фактора в аварийности достигает 80%. Вместе с тем остаются вопросы относительно кибербезопасности и нормативного регулирования автономного судоходства.





Инвестиции Hyundai Glovis в цифровизацию флота до 2030 года составят около 6,5 млрд долларов. Компания рассматривает этот проект как ключевой элемент стратегии перехода к интеллектуальным логистическим решениям.