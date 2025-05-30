Дождались! Яндекс наконец-то выпустил свою первую портативную колонку с Алисой – модель с говорящим названием «Станция Стрит» («street» – «улица» в переводе с английского). Это умная колонка Яндекс нового поколения, предназначенная для использования не только дома, но и на улице. Устройство сочетает фирменного голосового помощника Алису, батарею для автономной работы и прочный корпус с защитой от непогоды. В этом обзоре рассмотрим дизайн и конструкцию колонки, качество звука, функциональность Алисы, подключение и автономность, реальный пользовательский опыт и сделаем выводы – удался ли этот первый опыт Яндексу.

Комплектация, дизайн и конструкция Яндекс Станции Стрит

Новая умная колонка поставляется в довольно массивной коробке, внутри которой, помимо устройства, находятся несколько бумажек с инструкциями, аксессуар в виде ремешка, ну и кабель для зарядки (разумеется, никакого адаптера). В целом, абсолютно понятный набор для такого гаджета.

Сама Яндекс Станция Стрит выполнена в классической для портативных колонок форме цилиндра (бочонка) размерами ~83×202 мм. Внешне устройство сразу узнаётся как часть семейства «Станций», но с «уличным» уклоном. Корпус обтянут прочной тканью, приятной на ощупь и устойчивой к износу. На старте доступны два цвета: строгий чёрный и более веселый зелёный (причём у зелёной версии только тканевая часть цветная, остальные элементы корпуса чёрные). Зная любовь Яндекса к экспериментам с расцветками, можно ожидать появления и других вариантов в будущем.

Материалы и сборка Станции Стрит весьма хороши. Торцы колонки выполнены из матового пластика с покрытием soft-touch и дополнительно прорезинены — это предотвращает скольжение и позволяет ставить колонку вертикально. Для горизонтального положения на боку предусмотрены четыре маленькие силиконовые ножки: они не дают цилиндру укатиться и фиксируют колонку.

Никаких люфтов или скрипов, устройство ощущается монолитным и надёжным. Да и чему тут люфтить? Колонка рассчитана на активное использование: её не страшно кинуть в рюкзак, багажник автомобиля или даже на песок (хотя это спорно) — покрытие легко очищается.

Защита от воды и пыли IP67 – большой плюс этой модели. Колонка полностью пыленепроницаема и выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. Конечно, специально топить технику не стоит, но под дождём, возле бассейна или на пляже умная колонка выживет. Практические тесты показывают, что брызги и даже легкое споласкивание под струёй воды «Стрит» переносит без последствий. Более того, если вдруг в разъём USB-C для зарядки попадёт вода, Алиса голосом посоветует просушить порт и временно заблокирует зарядку, пока влага не испарится. Песка устройство тоже не боится: мелкие песчинки не застревают в тканевой обшивке, достаточно просто стряхнуть колонку после пляжа. Ткань имеет специальную UV-пропитку, поэтому не выгорает на солнце – можно смело брать колонку с собой на пикник в жаркий день.

Для переноски в комплекте есть съёмный ремешок из прочной тканевой стропы с удобным металлическим карабином. Ремешок можно пристегнуть к небольшой петле на корпусе. Его длины хватает, чтобы надеть петлю на запястье или повесить колонку на крючок, ветку дерева или ремень рюкзака.

Карабин надёжный и позволяет прикрепить портативную колонку с Алисой даже снаружи рюкзака или на велосипед (или коляску). Вес устройства около 700 г. В руке колонку переносить удобно, но если вдруг решите пристегнуть её к поясу или ремню брюк, имейте в виду – вес все же приличный, лучше убрать в рюкзак.

В целом дизайн «Стрит» утилитарный и прочный: ничего лишнего, все элементы служат для удобства и практичности, что оправдано для переносной техники.

Звук Яндекс Станции Стрит

Внутри Яндекс Станции Стрит установлены два динамика: один низкочастотный (овальный 44×80 мм) на 20 Вт и один высокочастотный (купольный твитер 24 мм) на 10 Вт. Суммарная акустическая мощность системы – 30 Вт, что сопоставимо с популярными моделями портативной акустики того же размера. Несмотря на наличие двух излучателей, фактически колонка воспроизводит звук в моно (как и большинство компактных конкурентов). Однако при желании можно сформировать стереопару из двух таких колонок.

Качество звука приятно удивляет. «Станция Стрит» выдает неожиданно сбалансированное звучание для своего класса. Бас достаточно глубокий для компактной колонки: по заявлению производителя, частотный диапазон начинается от 80 Гц. В реальности низкие частоты ощущаются полноценно – конечно, без настоящего сабвуферного гула, но с неплохой плотностью. Инженеры Яндекса применили нетривиальное решение: вместо привычных для «бочонков» пассивных излучателей на боковых торцах, пассивные радиаторы спрятаны внутри корпуса. Это сказалось на характере баса – он не расплывчатый и не «бубнящий». Низкие частоты подаются собранно, без излишнего гудения, зато чуть менее мощно по громкости, чем у некоторых конкурентов. В настройках звука заметен небольшой акцент в области ~90–100 Гц, что компенсирует отсутствие самых нижних басов и делает звук чуть более насыщенным на низах. Для электронной музыки и поп-треков колонка обеспечивает достаточный ударный басовый эффект для фонового прослушивания, хотя бас-хедам может показаться, что низов маловато по сравнению с более крупными колонками.

Средние частоты (вокал, инструменты) проработаны очень хорошо – для портативной акустики здесь почти образцовая ровность. Голоса звучат естественно и ясно, инструменты не смешиваются друг с другом. Есть легкое проваливание верхней середины, из-за чего общая подача кажется мягче и комфортнее на слух – это полезно при длительном прослушивании, когда лишняя резкость ни к чему. Вокальные партии не режут ухо и не утомляют. Возможно, кому-то покажется, что из-за такого смягчения чуть теряется «искрящаяся» атака гитар или яркость женского вокала, но в целом баланс сохранён, и звук приятный.

Высокие частоты довольно детальные: присутствует акцент на области около 8–10 кГц, добавляя звучанию воздушности и деталей. Тарелочки, струнные, электронные эффекты слышны отчетливо. В некоторых композициях при максимальной громкости эта яркость ВЧ может переходить в резкость, особенно на сибилянтах (шипящих звуках), но на умеренной громкости таких проблем почти нет. Встроенный эквалайзер (в приложении) позволяет при необходимости подстроить высокие частоты под свой вкус, хотя об этом важно знать: эквалайзер работает только при воспроизведении через Wi‑Fi (онлайн). Если колонка используется как Bluetooth-динамик, то эквалайзер, увы, неактивен – это особенность всей линейки «Станций».

В целом, для своего размера Станция Стрит звучит громко и качественно. В помещении на средней громкости она заполнит звуком комнату без искажений. На улице звук тоже остаётся чистым, хотя «расходится» в пространстве и кажется тише (отсутствие стен сказывается). На максимальной громкости колонка способна создать вайб для небольшой компании на пикнике, но если выкручивать звук на полную, появляются незначительные искажения и снижается чёткость – физику не обманешь. Оптимальный уровень – до ~80% громкости, тогда баланс между громкостью и качеством самый комфортный.

Отдельно стоит упомянуть о стереоэффекте. Одна колонка физически маленькая, стереоразделение на ней не ощущается (оба динамика находятся близко друг к другу). Но Яндекс Станция Стрит поддерживает объединение двух колонок в стереопару через приложение «Дом с Алисой». Если приобрести две такие колонки, можно назначить одну на левый канал, другую на правый – в результате получить полноценный стереозвук, пригодный для более требовательного прослушивания музыки дома.

Функциональность Яндекс Станции Стрит

Главная фишка устройства – полноценная Алиса внутри. В онлайн-режиме (подключение к Wi‑Fi) умная колонка Яндекс ничем не уступает стационарным «Станциям». Голосовой помощник реагирует на команду «Алиса» и может выполнять множество задач:

Управление умным домом: через колонку можно голосом управлять совместимыми устройствами Yandex Smart Home – включать и выключать свет, розетки, настраивать температуру на умном термостате, управлять робот-пылесосом, шторами и т.д. Достаточно сказать, например: «Алиса, выключи свет в спальне» – и команда будет исполнена. Станция Стрит полностью интегрируется в экосистему умного дома Яндекса, как и старшие модели.

через колонку можно голосом управлять совместимыми устройствами Yandex Smart Home – включать и выключать свет, розетки, настраивать температуру на умном термостате, управлять робот-пылесосом, шторами и т.д. Достаточно сказать, например: «Алиса, выключи свет в спальне» – и команда будет исполнена. Станция Стрит полностью интегрируется в экосистему умного дома Яндекса, как и старшие модели. Воспроизведение музыки и медиа: по голосовой команде колонка включает музыку из сервисов Яндекса – «Яндекс.Музыка», радио Yandex Radio, а также подкасты, аудиокниги. Можно просто сказать: «Алиса, включи плейлист для вечеринки» или «Алиса, поставь мой дневной микс» – и колонка начнёт играть. Кстати, обычно при покупке устройства Яндекс даёт пробный период подписки Яндекс Плюс, чтобы новинка сразу могла проигрывать треки из обширной библиотеки.

по голосовой команде колонка включает музыку из сервисов Яндекса – «Яндекс.Музыка», радио Yandex Radio, а также подкасты, аудиокниги. Можно просто сказать: «Алиса, включи плейлист для вечеринки» или «Алиса, поставь мой дневной микс» – и колонка начнёт играть. Кстати, обычно при покупке устройства Яндекс даёт пробный период подписки Яндекс Плюс, чтобы новинка сразу могла проигрывать треки из обширной библиотеки. Ответы на вопросы: Алиса основана на мощной модели YandexGPT и знает ответы на миллионы вопросов. Колонку можно спросить о погоде («Алиса, какая погода на завтра?»), пробках, курсе валют, фактах из Википедии, последних новостях, расписании кино, рецептах – ассистент подскажет актуальную информацию голосом. Это особенно удобно на кухне или в пути, когда нет возможности читать с экрана.

Алиса основана на мощной модели YandexGPT и знает ответы на миллионы вопросов. Колонку можно спросить о погоде («Алиса, какая погода на завтра?»), пробках, курсе валют, фактах из Википедии, последних новостях, расписании кино, рецептах – ассистент подскажет актуальную информацию голосом. Это особенно удобно на кухне или в пути, когда нет возможности читать с экрана. Помощь по дому: можно ставить голосом таймеры и будильники («Алиса, поставь таймер на 10 минут», «Разбуди меня завтра в 7 утра»), добавлять события в календарь, создавать напоминания или списки покупок. Колонка озвучит уведомление в нужный момент.

можно ставить голосом таймеры и будильники («Алиса, поставь таймер на 10 минут», «Разбуди меня завтра в 7 утра»), добавлять события в календарь, создавать напоминания или списки покупок. Колонка озвучит уведомление в нужный момент. Развлечения и общение: Алиса умеет рассказывать анекдоты, интересные факты, играть в словесные игры, города, викторины. Есть множество голосовых навыков (похожих на навыки Alexa или Actions Google) – от интерактивных сказок для детей до фитнес-тренировок и квизов. Просто скажите «Алиса, давай поиграем» или вызовите конкретный навык по имени.

Алиса умеет рассказывать анекдоты, интересные факты, играть в словесные игры, города, викторины. Есть множество голосовых навыков (похожих на навыки Alexa или Actions Google) – от интерактивных сказок для детей до фитнес-тренировок и квизов. Просто скажите «Алиса, давай поиграем» или вызовите конкретный навык по имени. Голосовые сценарии: при желании пользователь может настроить собственные сценарии и фразы-активаторы. Например, фраза «Алиса, спокойной ночи» может запускать сразу серию действий: ассистент пожелает добрых снов, выключит весь свет в квартире и поставит будильник на утро. Возможности автоматизации в экосистеме Яндекс постоянно расширяются, и «Стрит» поддерживает эти функции.

Главное отличие Станции Стрит от стационарных моделей – она может работать и офлайн, по Bluetooth. В режиме Bluetooth колонка выступает как обычная беспроводная акустика для телефона или ноутбука. Вы подключаете её к смартфону (процесс сопряжения происходит или кнопкой на корпусе, или голосовой командой «Алиса, подключись по Bluetooth»), после чего любой звук с телефона (музыка из Spotify, видео на YouTube, звонок и т.п.) будет воспроизводиться через колонку. В офлайн-режиме возможности Алисы ограничены – без интернета она не сможет ответить на вопрос или найти музыку онлайн. Однако некоторые базовые команды ассистент всё-таки распознает локально: например, можно без доступа к сети сказать «Алиса, следующий трек», «останови музыку», «громче»/«тише» – и колонка выполнит эти простые действия (по сути, управляя воспроизведением на телефоне). Такие «быстрые команды» настраиваются в приложении: можно выбрать, какие фразы ассистент будет понимать без интернета.

Стоит отметить, что Станция Стрит не поддерживает протоколы умного дома Zigbee/Matter (в отличие от старшей Яндекс Станции Макс), но это неудивительно для портативного формата. Тем не менее, она полностью работает с облачным умным домом через Wi-Fi. Фактически вы получаете весь функционал классической смарт-колонки Яндекса, но в портативном корпусе.

Управлять колонкой можно не только голосом, но и с помощью кнопок – это важно, когда, например, нет возможности громко говорить или связь временно отсутствует. У Яндекс Станции Стрит целых 7 кнопок, разделённых на две группы:

Верхняя панель управления (когда колонка лежит горизонтально): здесь расположены кнопки Play/Pause , регулировки громкости «+» и «–», кнопка Bluetooth (для активации режима сопряжения) и центральная кнопка вызова Алисы с фирменной подсветкой. Кнопка Алисы загорается разными цветами и анимациями, когда ассистент слушает команду или отвечает – как мы привыкли на домашних станциях. Кнопки имеют чёткий щелчок и требуют умеренного усилия на нажатие (специально сделано, чтобы избежать случайных срабатываний в дороге). На ощупь их легко различить: например, кнопка увеличения громкости имеет выпуклую точку.

(когда колонка лежит горизонтально): здесь расположены кнопки , регулировки громкости «+» и «–», кнопка (для активации режима сопряжения) и центральная с фирменной подсветкой. Кнопка Алисы загорается разными цветами и анимациями, когда ассистент слушает команду или отвечает – как мы привыкли на домашних станциях. Кнопки имеют чёткий щелчок и требуют умеренного усилия на нажатие (специально сделано, чтобы избежать случайных срабатываний в дороге). На ощупь их легко различить: например, кнопка увеличения громкости имеет выпуклую точку. Боковая (задняя) панель: здесь находятся кнопка питания (включение/выключение устройства, а одиночное нажатие показывает голосом текущий заряд батареи), кнопка отключения микрофона (при её нажатии все микрофоны физически выключаются, и Алиса не слушает – при этом индикатор Алисы светится красным), индикатор батареи (несколько точек LED, показывающих уровень заряда при нажатии на power) и уже упомянутая петля для ремешка рядом с разъёмом USB-C. Кнопка отключения микрофона пригодится, если вы хотите использовать колонку чисто как Bluetooth-динамик и переживаете за приватность – отключив микрофоны, можно быть уверенным, что ассистент не активируется случайно на имя.

Все настройки колонки, обновления прошивки, эквалайзер и привязка к аккаунту делаются через мобильное приложение «Дом с Алисой». При первой настройке нужно подключить «Стрит» к Wi-Fi через приложение, следуя шагам. Интерфейс приложения покажет уровень заряда в процентах, рассчитает оставшееся время работы (учитывая текущую громкость и активность), позволит настроить автоотключение и другие параметры. Удобно, что Станция Стрит может запоминать несколько Wi-Fi сетей одновременно. Это значит, что дома, на даче, в офисе – колонка автоматически переподключится к знакомой сети, как только окажется в её зоне. Если она не найдёт ни одной сети с интернетом, можно раздать Wi-Fi с телефона – «Стрит» тоже подключится (поддерживаются как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц сети). Смена сетей происходит автоматически, хотя и не мгновенно (обычно 30–60 секунд требуется на переключение). Таким образом, вы всегда можете пользоваться Алисой где угодно: хоть в парке (раздав интернет с телефона), хоть в гостях.

Bluetooth 5.0 позволяет подключать внешние устройства на расстоянии ~10 метров без помех. Поддерживается базовый аудиокодек SBC – никаких AptX или LDAC нет, но, честно говоря, и большинство конкурентов (включая JBL) обходятся SBC, и этого хватает для качественного звука. Multipoint (одновременное подключение к двум устройствам по Bluetooth) колонка не поддерживает – то есть нельзя параллельно держать связь, например, с телефоном и ноутбуком. Это не критичный недостаток, учитывая, что при наличии интернета Алиса сама выступает источником контента, и частое переключение между внешними источниками не так уж нужно.

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Стоит подчеркнуть: других проводных интерфейсов, кроме USB-C (питание), Станция Стрит не имеет. Разъёма 3,5 мм AUX для подключения по кабелю здесь нет – вероятно, из соображений влагозащиты и потому, что в эпоху беспроводных технологий необходимость в нём минимальна. Таким образом, внешние устройства можно подключить только по Bluetooth.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, которого, по официальным данным, хватает до 12 часов активного использования. Подчеркнём, это 12 часов работы в онлайн-режиме (через Wi-Fi с активным ассистентом). Если же использовать колонку исключительно как Bluetooth-динамик (то есть ассистент не нагружен сетью), время работы может достигать 15–20 часов на одном заряде, в зависимости от уровня громкости. Реальные сценарии показывают, что при смешанном использовании (часть времени Wi-Fi, часть Bluetooth, разная громкость) колонку приходится заряжать примерно раз в 3–5 дней, что очень неплохо для столь компактного устройства.

Пользовательский опыт

Мы протестировали Яндекс Станцию Стрит в разных сценариях – дома, на улице, в машине и на даче – и можем поделиться впечатлениями от практического использования. Дома колонка ведёт себя как обычная смарт-колонка с Алисой. Настройка заняла считанные минуты: через приложение добавили устройство в аккаунт, подключили к домашнему Wi-Fi – и можно общаться с Алисой. Если у вас уже есть другие «Станции», вы будете чувствовать себя как в привычной среде. Голосовые команды распознаются уверенно на расстоянии нескольких метров (в тихой комнате – даже из другого угла). Колонка реагирует на голос примерно так же, как Яндекс Станция Лайт или Мини – микрофонов хватает, чтобы расслышать пользователя, хотя явных данных о их количестве производитель не даёт. Если играет музыка на самой колонке, крикнуть «Алиса» обычно достаточно, чтобы она вас услышала и приглушила звук для ответа. Кстати, при использовании колонок в мультируме реагирует обычно ближайшая к вам (у Яндекса реализована система, чтобы откликалось одно устройство, а не все сразу, если они в одной сети).

На улице и в поездках Станция Стрит раскрывает свой потенциал. Мы, например, подвешивали колонку за ремешок на коляску, клали на землю, носили в руках. Если пошёл дождь, прятать технику панически не нужно. Более того, после прогулки колонку можно просто протереть влажной тряпочкой, чтобы очистить от пыли и грязи – IP67 даёт такую свободу. Разумеется, перед зарядкой нужно убедиться, что порт не мокрый (Алиса сама напомнит об этом, если что).

При использовании на открытом пространстве заметно, что дальность распознавания голоса снижается по сравнению с комнатой. Это логично: на улице звук не отражается от стен, вокруг могут быть посторонние шумы – ветер, машины, голоса. В тихом дворе Алиса уверенно слышала команду с ~2–3 метров. Если же вокруг шумно (например, в парке, где играет чужая музыка, или возле дороги), то порой приходилось подойти ближе или говорить громче, чтобы ассистент уловил обращение. В условиях сильных шумов, кстати, выручает физическая кнопка – можно запустить Алису нажатием центральной кнопки, тогда не нужно перекрикивать ветер.

На дневной выезд (6-8 часов на природе) заряда хватило с большим запасом, даже с учётом того, что периодически колонка играла музыку через интернет. На умеренной громкости и с перерывами (не нон-стоп) Станция Стрит действительно может проработать весь день. Если слушать только через Bluetooth на небольшой громкости, она вытянет и два дня без розетки. Для длительных поездок на несколько суток, конечно, придётся взять аккумулятор или зарядное устройство.

Сравнение с конкурентами

На рынке портативной акустики Яндекс Станция Стрит – игрок нового типа, ведь до сих пор в России не было портативных колонок с голосовым помощником на русском языке. Прямых конкурентов у неё немного, но сравнить есть с чем.

По звуку и форме ближе всего популярные JBL Flip 6 и JBL Charge 5. Например, JBL Flip 6 (цена около 12 тыс. ₽) имеет тоже два динамика и пассивные излучатели, выдаёт мощный и сочный бас, особенно на высокой громкости. Вокал и средние частоты у обеих колонок хороши, высокие у Flip чуть более сглажены (у Стрит – чуть ярче и детальнее). Что касается максимальной громкости, Flip 6 может быть немного громче без искажений, зато Стрит выигрывает в функциональности. JBL Charge 5 – более крупная колонка (~20 тыс. ₽, мощность 40 Вт), конечно, перегоняет «Стрит» по глубине баса и длительности работы (до 20 часов), но она и тяжелее почти в 2 раза, и ассистента не имеет.

Huawei Sound Joy – ещё один сопоставимый по размеру конкурент (мощность 30 Вт, Devialet-тюнинг звука, цена ~10–12 тыс. ₽). У него приятное мягкое звучание и также есть парное стерео. По басу Huawei чуть уступает JBL, и примерно на уровне Яндекса (не гудит, но и не трясёт стол от низов). Однако Sound Joy, хоть и поддерживает голосового помощника, работает только с Alexa/Google и не «говорит» по-русски из коробки – для российской аудитории это неаналогичный опыт. Sony, Harman/Kardon, Marshall и другие бренды тоже выпускают переносные колонки, некоторые с очень классным звуком, но ни одна из них не имеет встроенной Алисы.

Краткий вывод

Яндекс Станция Стрит – долгожданное пополнение в семействе умных колонок с Алисой. Это устройство получилось сбалансированным и практически без явных провалов. Кому подойдёт эта колонка? В первую очередь, тем, кто давно хотел взять Алису «с собой»: на балкон, в сад, на прогулку, в поездку. Если у вас умный дом на Яндексе, «Стрит» станет отличным переносным голосовым помощником, который можно перемещать между комнатами и брать наружу, не теряя контроля над устройствами. Она идеальна для пикников, дачи, отдыха у воды – вы получаете и музыку, и ответы на вопросы, и развлечения, где бы вы ни были. Также гаджет оценят семьи с детьми (Алису обожают малыши за игры и сказки) и вообще все, кому нравится удобство голосового управления.

Кроме того, Station Street – отличное дополнение для тех, у кого уже есть домашние станции. Её можно использовать как часть мультирум-системы, а когда нужно – забрать с собой в путешествие. По звуку колонка удовлетворит большинство бытовых потребностей: и фильм на ноутбуке озвучить громче, и на вечеринке фоновой музыкой порадовать. А качество сборки и защита внушают доверие – устройство явно сделано с расчётом на активную эксплуатацию.

Кому, возможно, лучше посмотреть на альтернативы? Если вам нужна сугубо музыкальная колонка с максимально мощным басом и очень громким звучанием для больших вечеринок, и при этом голосовой помощник не является приоритетом, то за ту же цену можно найти модели вроде JBL, Sony или Harman/Kardon, которые бьют по басам сильнее (но их придётся подключать к телефону и у них нет русскоязычного ассистента). Аудиофилам, ищущим эталонный звук, тоже стоит рассматривать стационарные решения повыше классом или стереосистемы. Если же голосовые функции вам не нужны вовсе, можно сэкономить: обычные Bluetooth-колонки без «умных» возможностей обойдутся дешевле. Также, если планируется использование только в доме и всегда рядом есть розетка, имеет смысл присмотреться к старшим моделям Яндекс Станций – например, Станция Максили новой Станции 2 – у них больше размер динамиков, объемный звук (некоторые даже с сабвуфером) и они лучше подходят для роли домашнего медиахаба (но их не вынесешь на улицу без питания).

В итоге, Яндекс Станция Стрит можно рекомендовать всем любителям технологий, ценящим универсальность. Это умная колонка для улицы и дома, объединяющая два мира: с одной стороны, компактность и автономность портативной колонки, с другой – удобство Алисы и умного дома. Яндекс сделал первый блин вовсе не комом: «Стрит» вышла удачной. Да, есть нюансы вроде неработающего EQ в Bluetooth и средней по меркам конкурентов басовитости, но это мелочи на фоне общей картины. Если вы мечтали сказать «Алиса, пойдем гулять», и чтобы она действительно пошла – теперь эта мечта сбылась. Станция Стрит уверенно займет свою нишу, а мы с интересом будем следить, как конкуренты попробуют ответить на этот шаг Яндекса.