Услуга спутникового интернета Starlink от SpaceX была недоступна несколько часов по всему миру. Причиной стала внутренняя ошибка программного обеспечения.

Сбои в работе Starlink начались около 15:15 по восточному времени США 24 июля. Пользователи получили сообщения об ошибке подключения с формулировкой «no healthy upstream» («нет стабильного восходящего канала»). В 16:05 по времени Восточного побережья Starlink сообщил в соцсети X, что «в настоящее время наблюдается сетевая авария, специалисты работают над устранением проблемы».

Около 18:23 вице-президент по инженерным разработкам Starlink Майкл Николлс заявил, что сеть «в основном восстановлена» после сбоя, длившегося 2,5 часа. По его словам, причиной стала «неисправность ключевых внутренних сервисов программного обеспечения, обеспечивающих работу основной сети». Подробностей о техническом характере проблемы компания не привела.

По данным мониторинговой службы NetBlocks, в период сбоя глобальная доступность Starlink снизилась до 16% от обычного уровня.





Накануне T-Mobile объявила о запуске открытого доступа к своему новому сервису обмена сообщениями T-Satellite, основанному на технологиях Starlink. Однако на момент публикации комментариев от оператора о влиянии сбоя на работу сервиса не поступало.