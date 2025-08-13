Осенью 2025 года Apple представит новый чип M5 в составе обновлённого iPad Pro. Впервые в истории компания второй год подряд начинает внедрение M-серии не с Mac, а с планшета. Однако на этот раз стратегия будет отличаться сразу по двум направлениям.

Временной отрыв iPad от Mac с чипом M5 сократится

В 2024 году Apple нарушила традицию, впервые представив новый чип M4 в iPad Pro, а не в Mac. До этого все модели — от M1 до M3 — дебютировали исключительно в ноутбуках и настольных компьютерах, а уже затем приходили на iPad.





Теперь история повторяется. По данным инсайдера Марка Гурмана, M5 сначала появится в iPad Pro осенью 2025 года, а в Mac поступит только в начале 2026-го. Однако, в отличие от прошлогоднего сценария, временной разрыв между релизами устройств на M5 будет гораздо меньше.

Для сравнения: iPad Pro с чипом M4 вышел в мае 2024 года, а первые Mac с M4 появились лишь в ноябре — спустя полгода. В случае с M5 разрыв составит, по предварительным данным, не более четырёх месяцев. Если планшет выйдет в ноябре, то MacBook Pro с этим же чипом может поступить в продажу уже в январе. Такой срок значительно короче прошлогоднего и говорит о новой логике вывода чипов на рынок.

Новая система iPadOS 26 позволит раскрыть потенциал M5

Ещё одно важное отличие нынешней ситуации от прошлой — программное обеспечение. В прошлом году iPad Pro с чипом M4 работал на iPadOS 18, которая не предлагала заметных улучшений, способных раскрыть возможности новой аппаратной платформы. Это вызвало критику со стороны пользователей и экспертов: мощный чип, но прежние ограничения iPadOS.

Теперь Apple делает ставку на iPadOS 26 — систему, которая, по словам источников, впервые предоставит функциональность, соответствующую возможностям железа. Среди ключевых нововведений — полноценная поддержка оконного режима и запуск множества приложений одновременно. Это должно позволить iPad Pro с M5 действительно заменить ноутбук в повседневной работе.





По мнению экспертов, даже если в аппаратном плане обновление iPad Pro будет скромным, программная составляющая даст серьёзный прирост пользовательского опыта. Пользователи, давно использующие планшеты как основное рабочее устройство, впервые за долгое время смогут по-настоящему оценить новое поколение чипов Apple.

Вывод

Несмотря на то что Apple снова сначала представит M5 в iPad, а не в Mac, повторения прошлогоднего сценария не будет. Укороченный промежуток между релизами и значительное обновление iPadOS делают эту стратегию более логичной и сбалансированной. Новый iPad Pro с чипом M5 обещает стать не просто техническим обновлением, а важным этапом в развитии всей линейки.