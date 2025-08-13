Apple добавила в iOS 26 новую функцию, которая подскажет пользователю, когда стоит протереть объектив камеры. Эта возможность, давно доступная на Android-устройствах, теперь реализована и в экосистеме iPhone.

Уведомление появляется при снижении качества изображения

Система под названием Lens Cleaning Hints работает в фоновом режиме, когда камера активна. Она анализирует поступающее изображение на признаки ухудшения чёткости, размытости или бликов, которые могут свидетельствовать о загрязнённом объективе.





Если iPhone обнаруживает снижение качества, на экране камеры появится ненавязчивое уведомление с советом очистить объектив. Такая подсказка может значительно улучшить итоговое фото или видео — особенно в условиях сложного освещения.

Как включить подсказку о грязной камере

Функция доступна на устройствах с установленной iOS 26. Пока система находится в стадии бета-тестирования, и точный список поддерживаемых моделей не уточняется. Чтобы проверить наличие функции:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Камера». Активируйте переключатель «Подсказки по очистке объектива».

После включения ваш iPhone будет автоматически анализировать изображение и при необходимости предлагать протереть камеру.

iOS 26 принесёт и другие обновления камеры

Помимо системы Lens Cleaning Hints, в iOS 26 Apple переработала интерфейс приложения «Камера». В нём появилась минималистичная навигационная панель и улучшенная логика управления режимами съёмки.





Финальный релиз iOS 26 ожидается в сентябре. Пока же пользователи могут протестировать нововведения в рамках публичной беты.