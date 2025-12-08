Новая утечка от пользователя Smart Pikachu на Weibo утверждает, что Apple планирует внедрить подэкранную камеру Face ID в iPhone 18 Pro в 2026 году.

Продолжающиеся обсуждения технологии подэкранной биометрии получили новый раунд после сообщения о том, что Apple тестирует процесс с использованием микро-прозрачного стекла. По данным утечки, технология передаёт инфракрасный свет через стекло за счёт «сшитой» или «сплайсованной» структуры. Ранее похожие методы — микро-перфорация или нано-паттернирование — применялись для повышения прозрачности в ИК-диапазоне. Источник отмечает, что испытания находятся на продвинутой стадии, а поставщики уже готовятся к возможному запуску в производство. Об этом впервые написал MacRumors.

При этом у Smart Pikachu нет подтверждённой репутации в части утечек о продукции Apple, хотя его публикации ранее совпадали с характеристиками Android-устройств.

Что известно о возможной реализации Face ID под экраном

Текущая утечка касается только системы Face ID. Даже при переносе инфракрасных датчиков под дисплей часть выреза может сохраниться: в зоне над экраном остаются фронтальная камера, датчик освещения и датчик приближения, которые требуется разместить физически.

Слухи о сроках внедрения расходятся: одна утечка в сентябре 2025 года также указывала на iPhone 18 Pro, но другая, появившаяся в ноябре, отрицала реализацию технологии в этом поколении.





Что с подэкранной Touch ID и iPhone Fold

Параллельно обсуждается подэкранная система Touch ID для складного iPhone, который ожидается в 2026 году. Часть источников заявляет, что датчик будет интегрирован в дисплей, однако аналитик Мин-Чи Куо занимает противоположную позицию. Он считает внедрение подэкранной Touch ID маловероятным из-за уменьшенной толщины половин складного корпуса. По его оценке, устройство получит Touch ID в боковой кнопке — по аналогии с iPad Air.

Сроки появления подэкранной Face ID остаются неопределёнными. Не исключено, что Apple может перейти к иной системе биометрии раньше, чем доведёт технологию подэкранной идентификации до массового внедрения.