Недавно сообщалось, что Samsung начала распространять декабрьское обновление безопасности 2025 года для Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Теперь компания выпустила аналогичный патч для их «дальнего родственника» — Galaxy S25 FE.

На данный момент обновление доступно в Южной Корее. Согласно данным Samsung Community, прошивка имеет номер S731NKSS3AYKG и весит 344,76 МБ. Декабрьский патч устраняет 57 уязвимостей.

Обычно Samsung начинает распространять обновления в других регионах спустя несколько дней после релиза в Корее. Проверить доступность патча для вашей страны можно в меню: «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузка и установка».

Ожидается, что Samsung скоро запустит бета-программу новой версии своей оболочки One UI 8.5 для смартфонов и планшетов Galaxy. Первыми её получат устройства серии Galaxy S25. Пока неизвестно, попадёт ли в этот список Galaxy S25 FE.