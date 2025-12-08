Обновление приложения Samsung PENUP получило поддержку One UI 8.5, что стало прямым признаком скорого старта программы бета-тестирования. Компания пока не назвала дату, но прошивка уже упоминается в официальном списке изменений.

В последней версии PENUP появилось указание, что «One UI 8.5 применена». Это означает, что приложение оптимизировали под новую версию оболочки. Распространение обновления началось 3 декабря. Ранее в сети появился слух о том, что бета-программа может стартовать 8 декабря, однако Samsung не публиковала подтверждений.

Обновление PENUP можно увидеть только на утекшей сборке One UI 8.5. На предыдущих версиях оболочки оно ещё не доступно. Ранее компания также обновляла фирменные приложения перед крупными релизами, но сейчас впервые номер грядущей версии One UI указан в самом журнале изменений.

Бета-программа One UI 8.5 ожидается в два этапа. Сначала она станет доступна для серии Galaxy S25 в США, Великобритании, Корее и Германии. Затем программа откроется в Индии и Польше. После запуска пользователи смогут подать заявку в приложении Samsung Members. PENUP получил поддержку One UI 8.0 три месяца назад, и новое обновление повторяет этот график подготовки приложений к переходу на следующую версию интерфейса.