После серии тизеров vivo официально объявила дату запуска смартфонов серии S50 — новинки представят в Китае 15 декабря. Одновременно компания открыла предзаказы на устройства.

Опубликованные на Weibo фото и короткие видео показывают дизайн смартфонов и подтверждают палитру цветов. Согласно официальному онлайн-магазину vivo, стандартная модель S50 выйдет в четырёх вариантах: Confession White, Inspirational Purple, Space Black и Serene Blue. Младшая модель S50 Pro mini будет доступна в трёх цветах: Confession White, Inspirational Purple и Space Black.

vivo также раскрыла ключевые характеристики. S50 Pro mini получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 5, тогда как стандартный vivo S50 будет работать на Snapdragon 8s Gen 3. Ожидается, что обе модели будут оснащены 50-Мп перископным телефото-модулем Sony IMX882.

Больше информации о серии появится в ближайшие дни — компания продолжает подогревать интерес перед презентацией.