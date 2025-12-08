OnePlus готовится к запуску трёх новых устройств 17 декабря. В этот день компания представит смартфон OnePlus 15R и планшет OnePlus Pad Go 2 для рынков Индии и Европы. Одновременно в Европе выйдут смарт-часы OnePlus Watch Lite. Перед мероприятием компания раскрыла ключевые детали о Watch Lite, а инсайдерские отчёты уточнили характеристики OnePlus 15R.

OnePlus Watch Lite отличается компактным и лёгким корпусом. Часы предоставляют 60-секундный обзор состояния здоровья, объединяя данные о дневной активности, пульсе, сне, уровне кислорода в крови (SpO2) и общем самочувствии. OnePlus заявляет, что батареи хватает до 10 дней работы на одном заряде.

Смарт-часы работают на платформе, отличной от WearOS, что объясняет длительное время автономной работы. Устройство совместимо с Android и iOS, поддерживает уведомления с двух телефонов на одних часах. Присутствует NFC для бесконтактных функций и улучшенный двухчастотный GPS для точного определения местоположения. Watch Lite будет доступен в чёрном и серебристом цветах.

Экран часов AMOLED с диагональю 1,46 дюйма. В спортивном режиме яркость достигает 3 000 нит, при обычном использовании — 600 нит. Толщина корпуса составляет 8,9 мм, вес — 35 грамм.

Смартфон OnePlus 15R станет моделью с оптимальным соотношением цена/характеристики в серии OnePlus 15. Он основан на OnePlus Ace 6T, недавно представленном в Китае, и работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 5. Телефон имеет плоскую рамку и модуль камеры, расположенный под углом 45° в верхнем левом углу. Аппарат сертифицирован по стандартам защиты от пыли и воды IP66, IP68, IP69 и IP69K. Доступные цвета — Charcoal Black и Mint Breeze. Батарея ёмкостью 7 400 мА·ч поддерживает быструю зарядку 80 Вт.





Дисплей 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц оснащён оптическим сканером отпечатка пальца. Телефон получил TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 для защиты зрения. Камерный модуль включает основной сенсор 50 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп и фронтальную камеру 32 Мп. Подтверждена возможность записи видео в 4K при 120 кадрах в секунду.