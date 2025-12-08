Galaxy Z TriFold демонстрирует направление развития гибких устройств, однако его практическая применимость остаётся ограниченной из-за веса, формата и отсутствия новых сценариев использования.

Устройства, которые предлагают непривычный форм-фактор и ощущение «технологий будущего», традиционно вызывают интерес аудитории, но не всегда находят широкое применение. К таким продуктам относится Galaxy Z TriFold. Он совмещает функции смартфона и планшета, однако ключевые особенности устройства не устраняют главные ограничения формата.

Одна из проблем связана с тем, что рынок планшетов остаётся стагнирующим. По данным IDC, мировые поставки планшетов в третьем квартале 2025 года снизились на 4,4% в годовом выражении. Для многих пользователей планшеты оказываются дублирующими устройства: смартфон и ноутбук закрывают большинство сценариев, а отдельная категория использования не формируется.

Galaxy Z TriFold по характеристикам ближе к планшету, чем к смартфону. В сложенном виде устройство компактно, но весит 309 граммов — заметно больше, чем, например, Galaxy S25 Ultra с его 218 граммами. Это ограничивает комфорт одноручного использования. В раскрытом состоянии TriFold становится самым тонким устройством Samsung, однако наличие двух шарниров приводит к двум визуальным перегибам на экране.

Большой дисплей увеличивает доступное пространство для контента, но если пользователю не подходит формат планшета, TriFold не даёт принципиально иных возможностей.





Одной из отличительных функций стала поддержка автономного режима Samsung DeX, позволяющего использовать устройство как рабочее место с оконным интерфейсом. При подключении клавиатуры и мыши TriFold способен выполнять базовые задачи и обеспечивать многозадачность. При этом производительности устройства недостаточно для замены ноутбука, особенно при ресурсоёмкой работе.

Galaxy Z TriFold может заинтересовать пользователей, которым необходим компактный рабочий инструмент для поездок и не требуется выполнение тяжёлых задач. Однако для массовой аудитории устройство остаётся демонстрацией возможностей формата, а не полноценной заменой смартфону, планшету или ноутбуку.