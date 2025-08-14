Ограничение голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp* может затронуть не только частных пользователей, но и бизнес, включая телекоммуникационные компании. По словам экспертов, с которыми побеседовал редактор «Телеспутника», интернет-провайдеры уже фиксируют рост жалоб на работу сервисов, а новый национальный мессенджер пока не способен обеспечить аналогичный функционал.

Почему это невыгодно операторам

О блокировке звонков в популярных мессенджерах стало известно 11 августа. СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что это произошло по просьбе операторов связи. Однако, как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, такая версия маловероятна.





«Для операторов связи это невыгодная история, потому что много лет они вкладывали деньги в развитие качества сервисов, в том числе связанных с Telegram. Если говорить про действия РКН, то они на сегодняшний день немотивированны», — отметил эксперт.

Негативный эффект почувствовали и колл-центры интернет-провайдеров, рассказал президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

«Если говорить про провайдеров широкополосного доступа интернет, то выгоды никакой нет, пока только поток жалоб на деградацию качества работы мессенджеров как дополнительная нагрузка на колл-центры, приходиться разъяснять, что интернет-провайдеры не имеют влияния на мессенджеры», — пояснил он.

Проблемы для людей с ограниченными возможностями

По данным «Особого взгляда», WhatsApp* широко используется людьми с нарушением зрения благодаря функциям, позволяющим записывать и прослушивать голосовые сообщения, а также совершать звонки.

Эльдар Муртазин подчеркивает, что запрет на звонки может особенно осложнить жизнь этой аудитории:

«На сегодняшний день единственный мессенджер, которых позволяет им комфортно общаться и интегрироваться в жизнь, это WhatsApp*. К сожалению, запрет звонков ставит крест на этом. Придётся искать обходные пути и использовать его. Об этой стороне вопроса никто не подумал».

Альтернативы остаются слабыми

По мнению экспертов, отечественные мессенджеры пока не способны полноценно заменить зарубежные сервисы для голосовой связи.





«Отечественные платформы не набрали необходимой популярности и не предоставляют нужные сервисы. Если по видеоконференцсвязи существуют альтернативы, но для совершения звонков, пользователи возвращаются к использованию традиционной сотовой связи», — отметил Олег Грищенко.

Сейчас лишь T2 (Tele2) предлагает безлимитный тариф для национального мессенджера MAX. У МТС, «Билайна» и «Мегафона» эта опция отсутствует.

Официальная позиция и реакция платформ

Роскомнадзор объясняет частичную блокировку звонков борьбой с мошенниками. Telegram в ответ сообщил, что ежедневно удаляет подозрительные аккаунты в рамках противодействия преступности в сети.

* Принадлежит компании Meta*, запрещённой в России и признанной экстремистской.

