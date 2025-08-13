Фотографическая компания Eastman Kodak, которой исполнилось 133 года, заявила о возможной остановке деятельности из-за нехватки средств на обслуживание долгов. По данным квартального отчёта, обязательства Kodak превышают её финансовые возможности, и перспективы продолжения работы оказались под вопросом.

У компании нет ресурсов для выплаты долгов

В опубликованной в понедельник отчётности Kodak признала отсутствие «гарантированного финансирования и доступной ликвидности» для погашения долгов на сумму около $500 млн. Компания прямо указала в документе: «Эти обстоятельства ставят под серьёзное сомнение способность Kodak продолжать операционную деятельность».





В качестве антикризисной меры руководство планирует приостановить выплаты по пенсионной программе. Кроме того, в заявлении говорится, что пошлины на импорт не окажут существенного влияния на бизнес, поскольку большая часть продукции, включая камеры, плёнку и чернила, производится внутри США.

Генеральный директор Джим Континенца отметил в релизе:

«Во втором квартале Kodak продолжала двигаться в рамках нашей долгосрочной стратегии, несмотря на нестабильную рыночную среду».

Во вторник представитель компании в комментарии CNN выразил уверенность, что Kodak сможет досрочно погасить значительную часть кредитов и реструктурировать оставшуюся задолженность по займам и привилегированным акциям.

Несмотря на оптимистичную риторику, акции Eastman Kodak (тикер KODK) упали более чем на 25 % в ходе дневных торгов во вторник.





От пионера фотоиндустрии до банкротства

Компания была основана в 1892 году, но её история началась раньше — в 1879-м, когда Джордж Истмен получил патент на машину для нанесения эмульсии на фотопластинки. В 1888 году он выпустил первую камеру Kodak по цене $25, сделав фотографию доступной широкой публике.

Истмен придумал название «Kodak» сам: «Мне нравилась буква K — она казалась сильной и выразительной». Его слоган «Вы нажимаете кнопку — мы делаем всё остальное» стал символом новой эры потребительской фотографии.

На пике успеха в 1970-х Kodak контролировала 90 % рынка фотоплёнки и 85 % продаж камер в США. Песня Пола Саймона “Kodachrome” в 1973 году только усилила общественное признание бренда.

Парадоксально, но именно Kodak первой разработала цифровую камеру — в 1975 году. Однако компания не смогла воспользоваться технологическим прорывом и уступила рынок конкурентам. В 2012 году она объявила о банкротстве, имея 100 000 кредиторов и долгов на сумму $6,75 млрд.

Надежда на переориентацию

В 2020 году Kodak на короткое время вернулась в центр внимания: правительство США выбрало компанию в качестве поставщика фармацевтических ингредиентов. Тогда акции Kodak взлетели настолько стремительно, что торги по ним приостанавливали 20 раз за день.

С тех пор компания продолжает поставлять химикаты и плёнку для бизнеса, включая киностудии, а также лицензирует бренд для потребительских товаров. Кроме того, она рассчитывает на развитие фармацевтического направления.

Однако текущая финансовая ситуация ставит под угрозу даже существующие проекты. Перспектива остановки деятельности Kodak — тревожный сигнал для всей отрасли, когда-то построенной вокруг плёнки и фотокамер.