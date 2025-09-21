Компания Viltrox выпустила новые ультракомпактные автофокусные объективы серии Air: AF 9 мм F2.8 Air для камер с APS-C и AF 14 мм F4.0 Air для полнокадровых систем. Оба решения ориентированы на пользователей, которым нужны широкие углы обзора без лишнего веса и габаритов.

AF 9 мм F2.8 Air выпускается с байонетами Sony E, Nikon Z и Fujifilm XF. Объектив обеспечивает угол обзора 113,8°, эквивалентный 13,5 мм в полнокадровом пересчёте. Светосильная диафрагма F2.8 позволяет снимать в условиях низкой освещённости и создавать выраженное разделение объектов по глубине. Оптическая схема включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 3 ED-элемента, 3 высокопреломляющих и 2 асферических. Минимальная дистанция фокусировки — 0,13 м. Вес объектива — 175 граммов.

AF 14 мм F4.0 Air ориентирован на полнокадровые камеры Sony FE и Nikon Z. Объектив с углом обзора 112,6° построен по схеме из 12 элементов в 9 группах, включая 4 ED-элемента, 2 асферических и 2 высокопреломляющих. Весит он 170 граммов в исполнении для Sony FE и 185 граммов для Nikon Z. Минимальная дистанция фокусировки — 0,13 м, коэффициент увеличения достигает 0,23x.

Оба объектива оснащены STM-моторами автофокуса с поддержкой распознавания лица и глаз, а также тихой и быстрой работой в фото и видео. В конструкции предусмотрены стандартная резьба под фильтры диаметром 58 мм, базовая пыле- и влагозащита, фронтальное просветляющее покрытие, защищающее от влаги и пыли, а также порт USB-C для обновления прошивки.





Стоимость каждой новинки составляет $199 / €229 / £190. Объективы уже доступны во всём мире через официальные каналы Viltrox и у авторизованных дилеров.

Ранее компания также представила AF 56 мм F1.2 Pro для камер Sony E и Fujifilm X с матрицами APS-C, а также AF 15 мм F1.7 Air — компактный широкоугольный фикс для APS-C-систем.



