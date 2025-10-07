В сентябре китайский автопроизводитель BYD увеличил продажи в Великобритании на 880% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, продав 11 271 автомобиль. Страна стала крупнейшим зарубежным рынком компании.

Рост связан с рекордным спросом на электромобили и гибриды, который зафиксировала британская ассоциация автопроизводителей и дилеров (SMMT). Большая часть продаж BYD пришлась на гибридную версию кроссовера Seal U.

Великобритания стала главным экспортным направлением BYD

BYD отмечает, что её доля на британском рынке в сентябре достигла 3,6%. Менеджер компании в стране Боно Ге назвал перспективы бренда «чрезвычайно многообещающими» и сообщил о планах вывести на рынок новые гибридные и электрические модели. Одновременно BYD открыла сотый розничный салон в Британии.

Для китайских автопроизводителей Великобритания остаётся привлекательной площадкой: в отличие от Евросоюза и США, страна не ввела пошлины на импорт китайских электромобилей. Это позволяет таким брендам, как BYD, предлагать модели дешевле западных аналогов и быстро наращивать долю.

Рекордный месяц для британского рынка EV

По данным SMMT, в сентябре продажи полностью электрических машин выросли почти до 73 тысяч единиц, а гибридных — ещё быстрее. Среди самых продаваемых моделей месяца — Kia Sportage, Ford Puma и Nissan Qashqai, а также китайские Jaecoo 7 и BYD Seal U, вошедшие в десятку лидеров.





Тем не менее автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями по-прежнему заняли более половины рынка новых машин.

Давление на китайских производителей в других регионах

В октябре прошлого года Евросоюз ввёл пошлины до 45% на импорт китайских электромобилей, заявив, что таким образом защищает европейских производителей от «недобросовестных государственных субсидий». В США китайские бренды, включая BYD, фактически заблокированы высокими тарифами, введёнными ещё при Дональде Трампе и сохранёнными Джо Байденом.