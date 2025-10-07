5c336a40 a32b 11f0 b741 177e3e2c2fc7.jpg
В сентябре китайский автопроизводитель BYD увеличил продажи в Великобритании на 880% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, продав 11 271 автомобиль. Страна стала крупнейшим зарубежным рынком компании.

Рост связан с рекордным спросом на электромобили и гибриды, который зафиксировала британская ассоциация автопроизводителей и дилеров (SMMT). Большая часть продаж BYD пришлась на гибридную версию кроссовера Seal U.

Содержание
1. Великобритания стала главным экспортным направлением BYD
2. Рекордный месяц для британского рынка EV
3. Давление на китайских производителей в других регионах

Великобритания стала главным экспортным направлением BYD

BYD отмечает, что её доля на британском рынке в сентябре достигла 3,6%. Менеджер компании в стране Боно Ге назвал перспективы бренда «чрезвычайно многообещающими» и сообщил о планах вывести на рынок новые гибридные и электрические модели. Одновременно BYD открыла сотый розничный салон в Британии.

Для китайских автопроизводителей Великобритания остаётся привлекательной площадкой: в отличие от Евросоюза и США, страна не ввела пошлины на импорт китайских электромобилей. Это позволяет таким брендам, как BYD, предлагать модели дешевле западных аналогов и быстро наращивать долю.

Рекордный месяц для британского рынка EV

По данным SMMT, в сентябре продажи полностью электрических машин выросли почти до 73 тысяч единиц, а гибридных — ещё быстрее. Среди самых продаваемых моделей месяца — Kia Sportage, Ford Puma и Nissan Qashqai, а также китайские Jaecoo 7 и BYD Seal U, вошедшие в десятку лидеров.


Тем не менее автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями по-прежнему заняли более половины рынка новых машин.

Давление на китайских производителей в других регионах

В октябре прошлого года Евросоюз ввёл пошлины до 45% на импорт китайских электромобилей, заявив, что таким образом защищает европейских производителей от «недобросовестных государственных субсидий». В США китайские бренды, включая BYD, фактически заблокированы высокими тарифами, введёнными ещё при Дональде Трампе и сохранёнными Джо Байденом.

