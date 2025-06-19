SpaceX готовила корабль Ship 36 к статическому огневому испытанию перед десятой тестовой миссией, однако 19 июня около полуночи по восточному времени аппарат внезапно превратился в огненную вспышку на площадке Starbase (Техас).

По данным SpaceX, взрыв произошёл сразу после проверки носовых закрылков и до начала статического прожига двигателей. Компания охарактеризовала инцидент как «серьёзную аномалию» на стенде. Видеотрансляция ресурса NASASpaceflight зафиксировала момент взрыва.

Поскольку площадка была заранее очищена, весь персонал остался в безопасности и полностью учтён. Опасности для ближайших населённых пунктов нет, но SpaceX призвала жителей не подходить к району испытаний.

Местные власти описали инцидент как «катастрофический отказ» оборудования. Пострадавших нет, начато официальное расследование причин разрушения корабля.

Starship — сверхтяжёлая ракета-носитель, рассчитанная на доставку крупных грузов за пределы низкой околоземной орбиты, включая лунные и марсианские миссии. Однако серия испытаний показывает, что проект далёк от готовности:

На двух предыдущих (7‑й и 8‑й) пусках в 2023 году второй ступени Ship взорвались во время набора высоты.

Девятый тест в мае 2025 года завершился потерей связи со второй ступенью и неконтролируемым приводнением; тяжёлый ускоритель Super Heavy также разрушился при входе в атмосферу.

Теперь SpaceX предстоит выяснить причину последнего взрыва и восстановить график лётных испытаний.