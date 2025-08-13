Власти Техаса официально одобрили эксплуатацию беспилотных такси Tesla без присутствия оператора в салоне. Это первый штат в США, предоставивший компании полный доступ к дорогам общего пользования для автономных поездок. Разрешение действительно до августа 2026 года.

Ранее сервис Tesla работал в ограниченном режиме: маршруты были лимитированы, а в салоне находился страхующий водитель. Теперь компания сможет использовать только дистанционный контроль.





Полный автономный режим

Тестирование беспилотных такси Tesla началось в Остине. Тогда поездки разрешались лишь в присутствии оператора, способного в любой момент взять управление на себя. За машинами также следили из центра удалённого управления.

Теперь эти ограничения сняты. Tesla получила право полностью отказаться от водителей внутри салона, полагаясь на программное обеспечение и удалённый мониторинг. Новые правила были приняты благодаря более лояльному подходу со стороны регуляторов Техаса, которые выступили за развитие автономного транспорта.

Отличие от других штатов

Техас стал первым штатом, предоставившим Tesla полную свободу в использовании беспилотных такси. В Калифорнии, несмотря на значительный прогресс в области автономного вождения, по-прежнему действует требование о наличии сотрудника за рулём.

Разрешение в Техасе открывает для Tesla возможность масштабировать сервис по всей территории штата, превратив его в ключевой рынок для запуска роботакси в США.





Планы на Нью-Йорк

На фоне успешного продвижения в Техасе Tesla начала готовить почву для выхода в Нью-Йорк. Компания уже разместила вакансии для водителей-испытателей, что может свидетельствовать о подготовке к запуску аналогичного проекта на восточном побережье.