Tesla снова нажимает на газ. После периода замедленного роста и приостановленных заводских проектов Илон Маск объявил, что компания собирается максимально ускорить производство электромобилей. Причина такого резкого поворота — внезапно обретённая, по словам Маска, «ясность» в отношении главной цели Tesla: полного автономного вождения. Он уверен, что когда автомобили Tesla смогут ездить без участия человека, спрос на них взлетит до небес.

Это заявление резко контрастирует с настроениями последних лет. После периода стремительного роста Tesla столкнулась с падением продаж. Компания, когда-то мечтавшая выпускать 20 миллионов машин в год к 2030 году, сегодня способна производить менее 3 миллионов электромобилей ежегодно, при этом используя лишь около 60% мощностей. Снижение спроса вынудило Tesla заморозить крупные проекты, включая строительство гигафабрики в Мексике.

Во время конференции по итогам третьего квартала Маск объяснил, почему изменил позицию. По его словам, он не хотел расширять производство, пока не был уверен, что Tesla сможет достичь уровня «автопилота без наблюдения». Теперь, утверждает он, эта уверенность появилась. Маск заявил, что «на 100% уверен» в решении задачи полного автономного вождения — хотя подобные заявления он делает ежегодно уже шесть лет подряд.

В основе новой стратегии лежит идея, которую Маск называет «убийственным приложением» для Tesla. Всё, по его мнению, сводится к одному простому вопросу: «Можно ли отправлять сообщения, находясь за рулём?» Он считает, что если автомобиль станет настолько умным, что водитель сможет спокойно пользоваться телефоном, спрос на Tesla резко вырастет. «Любой, кто сможет купить такую машину, купит её. Точка», — заявил Маск.

Ключевым элементом этого плана станет футуристический Cybercab — полностью автономное транспортное средство без руля и педалей. Маск утверждает, что именно этот проект станет главным направлением роста и ожидает запуск производства во втором квартале 2026 года. Однако если к тому времени Tesla не сумеет реализовать полностью автономное вождение, Cybercab окажется бесполезным.





Маск также подтвердил, что до конца года планирует убрать оператора-наблюдателя из роботакси Tesla в Остине и открыть доступ к «автопилоту без надзора» для всех клиентов. Это ставит перед инженерами колоссальные задачи — ведь довести эту технологию до реальной надёжности пока не удавалось никому.

Весь автопром следит за тем, как Tesla пытается переопределить само понятие автомобиля. Делая ставку на программное обеспечение, Маск фактически переводит компанию из гонки за объёмами производства в гонку технологий. Для инвесторов и сотрудников остаётся лишь надеяться, что эта история не закончится новым провалом, как было с Cybertruck.