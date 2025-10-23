Tesla установила рекорд по количеству проданных автомобилей в третьем квартале 2025 года, главным образом благодаря спросу в США, вызванному истекающими налоговыми льготами на электромобили. Однако, несмотря на рекордный объем продаж, прибыль компании не выросла: она осталась на уровне 1,4 миллиарда долларов, что всего на 200 миллионов долларов больше, чем во втором квартале этого года. Это означает, что прибыль снизилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В триместре Tesla поставила 497 099 автомобилей, что принесло рекордные за год 21,2 миллиарда долларов выручки — самый высокий показатель за последнее время. Однако бизнес-отчет показывает не только рост продаж, но и значительные операционные расходы, увеличившиеся на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти расходы связаны с инвестициями в искусственный интеллект, НИОКР и реструктуризацией, в том числе затраченными около 240 миллионами долларов на закрытие проекта суперкомпьютера Dojo.

Компания объяснила, что пошлины и торговые барьеры также оказали негативное влияние на прибыль в последнем квартале. В частности, Маск потратил около 300 миллионов долларов на помощь при выборах, что нанесло ущерб бизнесу Tesla.

Для достижения уровня поставок 2024 или 2023 годов Tesla потребуется еще один рекордный квартал, или даже лучше. В компании рассматривают возможность выпуска более доступных и упрощённых версий моделей Model 3 и Model Y, что могло бы помочь увеличить продажи. Однако даже в этом случае рост все равно остается далеким от обещанных 50% годовых показателей для инвесторов.

Маск пытается вывести Tesla за рамки производства электромобилей, вкладывая средства в разработку беспилотных автомобилей и человекоподобного робота Optimus, который, по его мнению, станет одним из самых продаваемых продуктов. Однако в последнем отчёте практически нет информации о прогрессе в этих направлениях.





Также обсуждается план передачи Маску акций Tesla на сумму 1 триллион долларов, который скоро будет выставлен на голосование акционеров. Несмотря на сопротивление аналитических групп ISS и Glass Lewis, скорее всего, большинство инвесторов поддержит этот пакет, особенно после угроз Маска уйти из компании, если он не будет одобрен.