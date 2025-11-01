Tesla Roadster давно превратился скорее в легенду, чем в реальный автомобиль, но, похоже, надежда на его возвращение всё ещё жива. После нескольких лет тишины и бесконечных переносов сроков Илон Маск вновь дал громкие обещания. По его словам, новая демонстрация суперкара «уже близка» и состоится до конца года. На этот раз глава Tesla заявил, что Roadster, возможно, сможет… «летать».

Для тех, кто не следил за историей проекта: изначально Tesla Roadster был первым автомобилем компании, выпуск которого завершился в 2012 году. В 2017-м Tesla неожиданно представила следующее поколение модели, пообещав фантастические характеристики: разгон до 97 км/ч за 1,9 секунды, максимальную скорость свыше 400 км/ч и запас хода почти 1000 км. Начальная цена должна была составить около 170 000 евро, а производство планировалось начать в 2020 году.

Однако 2020 год прошёл — как и 2021, 2022 и 2023. Автомобиль так и не появился. Обещанные характеристики устарели, а Roadster стал символом несдержанных обещаний Маска. Тем не менее в последнее время появились признаки активности: Tesla начала искать инженеров для работы над новой «батареей Roadster», что намекает на продолжение проекта.

Во время недавнего трёхчасового подкаста с Джо Роганом Маск заявил, что демонстрация Roadster будет «незабываемой». Он добавил, что автомобиль оснащён «сумасшедшими технологиями» и «более безумен, чем всё, что когда-либо было у Джеймса Бонда». Когда Роган спросил, действительно ли машина сможет летать, Маск ответил уклончиво: «Подождите до демонстрации. А вы уверены, что это вообще автомобиль?»

Идея «летающего» Roadster не нова. Ещё в 2017 году Маск рассказывал о пакете опций SpaceX, который должен был включать «холодные воздушные ускорители» — небольшие ракетные двигатели для улучшения ускорения и прижимной силы. Тогда он уже намекал, что такие системы могут позволить машине «парить». Теперь он, похоже, возвращается к этой идее.





Однако эксперты относятся к заявлениям скептически. Под «летающим автомобилем» обычно понимают транспорт, способный ехать по дороге и подниматься в воздух, как самолёт или дрон. Tesla Roadster, даже с самыми передовыми технологиями, вряд ли способен на это.

Более реалистичный сценарий кроется в одном из патентов компании. В нём описана система, использующая мощные вентиляторы для управления воздушными потоками — создавая вакуум под автомобилем для увеличения прижимной силы. Если же эти вентиляторы переключить в обратный режим, теоретически можно создать подъёмную силу, достаточную для кратковременного «подпрыгивания» или «зависания» машины на небольшой высоте.

Таким образом, «полет» Roadster, скорее всего, окажется эффектным трюком, а не революцией в транспорте. Тем временем мир автопрома остаётся в ожидании: состоится ли долгожданная демонстрация к концу года? И если да, увидим ли мы новый этап в развитии электрокаров или просто очень дорогую машину, которая умеет слегка «подпрыгивать»? Судя по прошлым задержкам, скептицизм пока остаётся лучшей стратегией.