Всего за несколько недель до официальной презентации Made by Google 20 августа в сеть утекли изображения всей ожидаемой линейки продуктов компании. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал серию фотографий, демонстрирующих будущие устройства в новом фирменном цвете Moonstone.

Ключевые детали утечки:

Четыре смартфона:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Другие устройства:

Pixel Watch 4

Pixel Buds 2a

Главный тренд — новый серебристо-голубой оттенок Moonstone, который уже появлялся в официальных тизерах Google. Однако некоторые устройства показаны и в других цветах, о которых ранее сообщали инсайдеры.

Что ожидать от обновлений:

Смартфоны : Увеличенная мощность процессора, возможные изменения в системе камер, сохранение ценового позиционирования

: Увеличенная мощность процессора, возможные изменения в системе камер, сохранение ценового позиционирования Pixel Watch 4 : Увеличенная емкость аккумулятора, улучшенная ремонтопригодность

: Увеличенная емкость аккумулятора, улучшенная ремонтопригодность Pixel Buds 2a: Пока мало информации, но можно ориентироваться на характеристики оригинальных Pixel Buds A

«Дизайн новых устройств сохраняет преемственность с предыдущим поколением, что соответствует стратегии Google», — отмечают эксперты. Основные изменения, скорее всего, коснутся внутренних характеристик и программного обеспечения.

Официальная презентация состоится 20 августа, где компания раскроет все детали о новых продуктах. Пока же пользователи могут оценить эстетику будущей линейки и начать планировать свои покупки.



