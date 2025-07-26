В сеть утекла вся линейка Google Pixel 10: все устройства в новом цвете Moonstone
Всего за несколько недель до официальной презентации Made by Google 20 августа в сеть утекли изображения всей ожидаемой линейки продуктов компании. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал серию фотографий, демонстрирующих будущие устройства в новом фирменном цвете Moonstone.
Ключевые детали утечки:
- Четыре смартфона:
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Другие устройства:
- Pixel Watch 4
- Pixel Buds 2a
Главный тренд — новый серебристо-голубой оттенок Moonstone, который уже появлялся в официальных тизерах Google. Однако некоторые устройства показаны и в других цветах, о которых ранее сообщали инсайдеры.
Что ожидать от обновлений:
- Смартфоны: Увеличенная мощность процессора, возможные изменения в системе камер, сохранение ценового позиционирования
- Pixel Watch 4: Увеличенная емкость аккумулятора, улучшенная ремонтопригодность
- Pixel Buds 2a: Пока мало информации, но можно ориентироваться на характеристики оригинальных Pixel Buds A
«Дизайн новых устройств сохраняет преемственность с предыдущим поколением, что соответствует стратегии Google», — отмечают эксперты. Основные изменения, скорее всего, коснутся внутренних характеристик и программного обеспечения.
Официальная презентация состоится 20 августа, где компания раскроет все детали о новых продуктах. Пока же пользователи могут оценить эстетику будущей линейки и начать планировать свои покупки.