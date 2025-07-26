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Всего за несколько недель до официальной презентации Made by Google 20 августа в сеть утекли изображения всей ожидаемой линейки продуктов компании. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал серию фотографий, демонстрирующих будущие устройства в новом фирменном цвете Moonstone.

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Ключевые детали утечки:

  1. Четыре смартфона:
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  1. Другие устройства:
  • Pixel Watch 4
  • Pixel Buds 2a

Главный тренд — новый серебристо-голубой оттенок Moonstone, который уже появлялся в официальных тизерах Google. Однако некоторые устройства показаны и в других цветах, о которых ранее сообщали инсайдеры.

Что ожидать от обновлений:

  • Смартфоны: Увеличенная мощность процессора, возможные изменения в системе камер, сохранение ценового позиционирования
  • Pixel Watch 4: Увеличенная емкость аккумулятора, улучшенная ремонтопригодность
  • Pixel Buds 2a: Пока мало информации, но можно ориентироваться на характеристики оригинальных Pixel Buds A

«Дизайн новых устройств сохраняет преемственность с предыдущим поколением, что соответствует стратегии Google», — отмечают эксперты. Основные изменения, скорее всего, коснутся внутренних характеристик и программного обеспечения.

Официальная презентация состоится 20 августа, где компания раскроет все детали о новых продуктах. Пока же пользователи могут оценить эстетику будущей линейки и начать планировать свои покупки.


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