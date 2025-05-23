Выставка Computex 2025 в Тайбээ официально завершается , и теперь можно подвести итоги одного из самых ярких событий года в мире технологий. В этом году мероприятие вновь стало главной площадкой для презентации инновационных решений от ведущих компаний — AMD, Asus, HP, MSI, Samsung, Razer и других.

На протяжении нескольких дней производители показывали новейшие графические ускорители, ноутбуки, мониторы, портативные консоли и даже носимые устройства. Некоторые продукты уже поступили в продажу, другие — ожидаются в ближайшие месяцы. Особенно заметны были тренды на искусственный интеллект, энергоэффективность, мобильность и эргономику.

Мы выбрали наиболее впечатляющие устройства — именно они задали тон всей выставке и задали ориентиры для ближайшего технологического будущего.

AMD Radeon RX 9060 XT: графика для масс

На фоне продолжающегося дефицита и высоких цен на видеокарты выход новой модели от AMD выглядит как глоток свежего воздуха. Radeon RX 9060 XT — это представитель среднего сегмента с 32 вычислительными блоками RDNA 4, аппаратной поддержкой трассировки лучей и 64 блоками AI-ускорения. Частота достигает 3,13 ГГц, объём видеопамяти — 8 или 16 ГБ в зависимости от версии. Показатель энергопотребления (TBP) варьируется от 150 до 182 Вт.

Карта уже заявлена партнёрами AMD, включая Gigabyte и Acer, и обещает стать отличным выбором для геймеров, собирающих производительную, но доступную по цене систему.

HP OmniBook 5: ноутбук, который работает до 34 часов

HP представила линейку OmniBook 5 на базе чипов Snapdragon X и X Plus. Обе модели — 14 и 16 дюймов — оснащены OLED-дисплеями, но главное — это автономность. По заявлению HP, устройства обеспечивают до 34 часов работы от батареи, что делает их рекордсменами среди потребительских ИИ-ноутбуков.

Базовая версия оценена в $799, что делает её одной из самых доступных моделей в своём классе. За производительность и энергоэффективность отвечает связка процессоров Snapdragon и оптимизированного ПО.

MSI MPG 271QR QD-OLED X50: монитор с ИИ-защитой от выгорания

MSI анонсировала 27-дюймовый монитор с QD-OLED-панелью третьего поколения. Разрешение — 1440p, частота обновления — до 500 Гц, время отклика — 0,03 мс. Цветовой охват DCI-P3 достигает 99 %, есть сертификаты VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500.

Особенность модели — система AI Care Sensor. Она автоматически отключает дисплей при отсутствии пользователя и настраивает параметры яркости для предотвращения выгорания.

MaxSun Arc B60 Pro: возвращение двухчиповых видеокарт

Компания MaxSun представила необычную видеокарту с двумя чипами Intel Arc Pro B60. В результате получился монстр с 48 ГБ видеопамяти, ориентированный на ИИ-задачи. По сути, это двойной вариант BMG-G21, применяемого в игровых картах Arc B580.

Такой подход открывает новые возможности в области высокопроизводительных вычислений и может вдохновить других производителей на подобные эксперименты.

Asus ROG Strix Ace XG248QSG: самый быстрый игровой монитор

Asus установила новый рекорд, выпустив монитор с частотой обновления 610 Гц. Модель ROG Strix Ace XG248QSG получила разрешение 1080p и охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 90 %.

Устройство нацелено на киберспортсменов, где каждая десятая доля миллисекунды важна. Время отклика — 0,1 мс. Даже если среднестатистическому пользователю такие характеристики покажутся избыточными, для профессионалов это — серьёзное преимущество.

OLED-телевизоры Samsung: теперь с поддержкой G-Sync и FreeSync Pro

Samsung добавила поддержку технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro в свои OLED-телевизоры. Это позволит синхронизировать частоту обновления экрана с фреймрейтом, снижая разрывы и лаги в изображении.

Также телевизоры получили функцию Motion Xcelerator для повышения чёткости картинки и улучшения визуального восприятия игр на консолях.

Ноутбук Razer Blade 14: тоньше, мощнее, мобильнее

Обновлённый Razer Blade 14 стал самым тонким ноутбуком в линейке бренда — всего 15,7 мм в толщину при весе 1,63 кг. При этом внутри — OLED-дисплей с разрешением 2880×1800, до 11 часов автономной работы, графика NVIDIA RTX 5060/5070 и процессор AMD Ryzen AI 9 365.

Благодаря новому дизайну системы охлаждения с технологией Thermal Hood и большой паровой камере ноутбук справляется даже с ресурсоёмкими задачами, оставаясь компактным и стильным.

Asus ROG Falcata: клавиатура, которую можно разъединить

Asus представила уникальную геймерскую клавиатуру ROG Falcata. Это сплит-модель с магнитными переключателями ROG HFX V2 и датчиком Hall Effect. Устройство можно разделить на две части и разместить их в удобной конфигурации — для эргономики и оптимизации пространства.

Частота опроса достигает 8000 Гц, подключение — по каналу 2.4 ГГц. Клавиатура ориентирована на киберспортсменов и серьёзных игроков, ищущих максимум адаптивности.

MSI Claw A8: первый Claw на чипе AMD

MSI изменила курс и оснастила новую портативную консоль Claw A8 процессором AMD Ryzen Z2 Extreme. Устройство получило 8-дюймовый экран с частотой 120 Гц, разрешение 1080p, аккумулятор на 80 Вт·ч и 24 ГБ оперативной памяти.

Хотя это меньше, чем у версии на Intel Lunar Lake (32 ГБ), новая платформа от AMD обещает более высокую производительность в играх и ИИ-задачах. Claw A8 — один из самых интересных гаджетов в сегменте гейминговых консолей.

Acer FreeSense: умное кольцо

Самым неожиданным релизом стала новинка от Acer — умное кольцо FreeSense. Оно конкурирует с решениями Oura и Samsung, предлагая мониторинг сна, отслеживание биометрии и другие функции здоровья.

Стоимость — от $199, доступные размеры: от 7 до 13. Цвета — чёрный матовый и розовое золото. Учитывая репутацию Acer в сегменте ПК, такой шаг может означать серьёзные амбиции бренда на рынке носимых устройств.

Computex 2025 подарил множество технических открытий. И если одни устройства лишь удивили формой, то другие — задали новую планку для всей индустрии.