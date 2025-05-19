Во время выставки Computex 2025 компания Acer анонсировала своё первое умное кольцо FreeSense. Новинка призвана конкурировать с решениями Samsung и Oura в сегменте носимой электроники.

FreeSense Ring объединяет функции отслеживания здоровья и персонализированные рекомендации на базе искусственного интеллекта. Устройство анализирует частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма и качество сна. На основе собранных данных кольцо формирует индивидуальные советы по улучшению самочувствия.

Корпус Acer FreeSense Ring выполнен из титаново-алюминиевого сплава и весит всего 2–3 грамма. Модель доступна в размерах от 7 до 13 и защищена по стандарту 5ATM — кольцо можно носить во время плавания, но не при погружении.

Пользователям будут доступны два варианта исполнения: глянцевый чёрный и матовый розово-золотой. Стоимость и сроки начала продаж пока не объявлены. Acer обещает раскрыть детали позже.

Таким образом, Acer FreeSense Ring становится новым конкурентом для Galaxy Ring и Oura Ring, предлагая сочетание лёгкости, биометрии и интеллектуальных функций в компактном форм-факторе.