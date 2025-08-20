Согласно новому отчету, основанному на внутреннем коде для разработчиков Apple, компания изучает возможность внедрения Touch ID (сканера отпечатков пальцев) в свои часы.

Ожидается, что функция появится не ранее следующего года, вероятно, в Apple Watch Ultra 4. В коде упоминается «AppleMesa», что давно используется внутри компании как кодовое название Touch ID.





Поскольку код предназначен только для внутреннего использования, идея, скорее всего, находится на стадии прототипа. Следовательно, ни одна из моделей, выпускаемых в этом году, не получит эту функцию.

Если задаться вопросом, где именно на часах будет размещен сканер отпечатков, ответ аналогичен смартфонам — либо встроен в кнопку, либо в экран. Ранее ходили слухи о сенсоре под дисплеем, а также возможен вариант с боковой кнопкой.





На прошлой неделе появились слухи о крупном редизайне часов в следующем году, и Touch ID может стать частью этих изменений. Модели 2026 года также могут получить новый процессор.