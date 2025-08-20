Sony представила игровую гарнитуру Inzone H9 II, предлагая часть премиальных технологий своей линейки аудио в более доступном формате. Для модели использованы те же драйверы, что и в флагманских наушниках WH-1000XM6, что обещает высокое качество звука.

В 2022 году компания выпустила серию Inzone для геймеров, включая модель Inzone H5. Теперь представлен преемник флагмана — Inzone H9 II. В отличие от большинства игровых наушников, новая модель не уступает по качеству аудио.





Inzone H9 II использует аудиодрайверы от WH-1000XM6, а также получила более лёгкий корпус, виртуальный 7.1-канальный звук и Sony 360 Reality Audio. Поддерживаются активное шумоподавление (ANC) и режим прозрачности. Гарнитура совместима с AUX, Bluetooth и 2.4 ГГц через USB-C.

Устройство подходит для Nintendo Switch 2, смартфонов, ПК и Xbox Series X. При беспроводной работе обещается до 30 часов автономности. Для популярных игр, таких как Valorant и Apex Legends, добавлены специальные звуковые профили, разработанные совместно с Fnatic. Стоимость гарнитуры составляет 349 долларов, что делает её более доступной по сравнению с WH-1000XM6.



