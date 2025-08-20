Кроссовер Geely EX5, один из самых быстрорастущих электромобилей на мировом рынке, получил поддержку Apple CarPlay. Функция стала доступна этой неделей через бесплатное OTA-обновление и пока распространяется только в Австралии.

Geely EX5: быстрый рост продаж

Geely, известный владелец брендов Volvo, Polestar, Lotus и Smart, в 2024 году вывел на рынок электрический SUV под названием Galaxy E5 в Китае и EX5 за пределами страны.





Модель стартовала летом 2024 года и всего за полгода достигла отметки в 100 000 проданных машин в Китае. К июлю 2025 года мировые поставки превысили 150 000 единиц. В Австралии Geely EX5 стал четвёртым по продажам электромобилем в июне, уступив лишь Tesla Model Y, BYD Sealion 7 и Tesla Model 3.

CarPlay доступен в EX5

Теперь владельцы EX5 в Австралии могут подключать свои iPhone к мультимедийной системе автомобиля через Apple CarPlay. Поддерживаются как проводное, так и беспроводное подключение.





Geely пока не объявила сроки расширения обновления на рынки Азии, Великобритании и Европы, однако австралийский релиз намекает на скорый международный запуск.

Примечательно, что CarPlay появился раньше Android Auto: его внедрение обещано только в начале 2026 года и также будет доступно через OTA-обновление.





Новое поколение CarPlay уже в пути

Отдельно стоит отметить, что в сентябре 2025 года вместе с релизом iOS 26 Apple обновит все версии CarPlay. Пользователи получат настраиваемые иконки приложений, поддержку виджетов и новые элементы интерфейса.