Компания Razer обновила линейку ноутбуков Blade 14: теперь они оснащаются графикой серии NVIDIA GeForce RTX 5000 и процессором AMD Ryzen AI 9 365. Новинка стала самым тонким 14-дюймовым ноутбуком в истории бренда.

Толщина корпуса составляет 15,7 мм, а вес — чуть более 1,3 кг. Это делает Razer Blade 14 удобным вариантом для мобильного гейминга. В зависимости от конфигурации, модель может быть укомплектована видеокартой вплоть до RTX 5070 и поддерживает DLSS 4 для улучшенного качества изображения.

Чип Ryzen AI 9 365 способен достигать производительности до 50 TOPS. Он поддерживает набор интеллектуальных функций, включая Copilot+, Recall, Live Captions и Cocreate. Объём оперативной памяти в топовой версии достигает 64 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 72 Вт·ч — заявлено до 11 часов автономной работы.

Blade 14 получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Корпус выполнен из алюминия марки T6, имеет матовое анодированное покрытие и пескоструйную текстуру. Для охлаждения используется обновлённая система вентиляции.

Среди разъёмов — MicroSD, HDMI 2.1, два USB-C и поддержка беспроводных стандартов Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Устройство доступно в чёрном и сером цветах.

Минимальная конфигурация включает RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ и стоит от $2300. Также в продаже появились обновлённые версии Blade 16 и Blade 18 — последняя поддерживает видеокарту вплоть до RTX 5090.