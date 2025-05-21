AMD официально анонсировала видеокарту Radeon RX 9060 XT — новый конкурент линейке Nvidia RTX 5060 и 5060 Ti. Новинка доступна в двух конфигурациях: с 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, причём обе стоят дешевле аналогичных решений от Nvidia.

RDNA 4 и мощная вычислительная база — при меньшем энергопотреблении

RX 9060 XT основана на архитектуре RDNA 4 и фактически представляет собой «половинку» старшей RX 9070 XT. Карта получила 32 вычислительных блока, 32 трассировщика лучей и 64 AI-ускорителя. Несмотря на урезанную конфигурацию, частоты впечатляют: 2 530 МГц в игровом режиме и до 3 130 МГц в бусте.

Пиковая производительность в задачах одинарной точности (FP32) достигает 25,6 TFLOPS. Для AI-вычислений карта обеспечивает до 410 TOPS (INT8) или 821 TOPS (INT4).

Поддержка FSR 4, Infinity Cache и современный видеовывод

Карта комплектуется 32 МБ Infinity Cache, а пропускная способность памяти достигает 320 ГБ/с при 128-битной шине. Энергопотребление радует: 150 Вт у 8-гигабайтной версии и 160 Вт у 16-гигабайтной. RX 9060 XT полностью поддерживает FSR 4, ускоренный благодаря FP8, и подключается через PCIe 5.0 x16. Есть также классический 8-контактный разъём питания.

На борту — порты DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b, а также поддержка кодирования и декодирования H.265 и AV1.

Цены, партнёры и сроки появления на рынке

AMD не будет выпускать собственные версии RX 9060 XT — все карты поступят от партнёров. Среди них: Acer, ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX и Yeston. Ожидается, что устройства появятся в продаже позже в этом году.

Цена 8-гигабайтной модели RX 9060 XT составит $300, а 16-гигабайтной — $350. Для сравнения: Nvidia оценивает RTX 5060 Ti 8GB в $380, а 16GB — в $430. Базовая RTX 5060 с 8GB также стоит $300, но технически уступает RX 9060 XT.