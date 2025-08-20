Компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Бета-версия станет доступна уже в августе, а стабильный релиз ожидается ближе к октябрю. Обновление принесёт улучшенный интерфейс, новые возможности кастомизации и дополнительные функции. Однако некоторые популярные модели Xiaomi, Redmi и Poco не войдут в список поддерживаемых устройств.

Смартфоны Xiaomi без HyperOS 3

По данным издания Xiaomi Time, в число исключённых попали сразу несколько популярных серий:





Xiaomi 11 series — вся линейка, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, не получит обновление.

— вся линейка, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, не получит обновление. Redmi Note 12 series — популярные смартфоны среднего уровня останутся без HyperOS 3.

— популярные смартфоны среднего уровня останутся без HyperOS 3. Redmi K50 series (частично) — исключение составит только Redmi K50 Ultra, остальные модели обновления не увидят.

— исключение составит только Redmi K50 Ultra, остальные модели обновления не увидят. Poco M5 и Poco X5 series — модели среднего уровня, ориентированные на производительность, также не получат новую версию системы.

Для владельцев этих устройств это означает окончание поддержки крупных обновлений.

Когда выйдет HyperOS 3

Официальную дату старта распространения Xiaomi пока не назвала. Известно, что работа над HyperOS 2 завершена, и компания полностью сосредоточена на HyperOS 3.





По данным инсайдера Digital Chat Station, бета-тестирование HyperOS 3 начнётся в августе 2025 года и займёт несколько недель. Стабильный релиз, ориентировочно, стартует в октябре.