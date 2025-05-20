Nintendo Switch 2 всё ближе к релизу, но и конкуренты не дремлют. MSI представила новую портативную игровую консоль Claw A8 с последними процессорами AMD Ryzen, а также специальную версию Claw 8 AI+ в новом дизайне.

Claw A8: мощный Ryzen Z2 Extreme и 120 Гц дисплей

Claw A8 оснащена новым APU Ryzen Z2 Extreme от AMD с графикой Radeon, что обещает серьёзное улучшение игровой производительности. В паре с чипом работает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц и накопитель на 1 ТБ (PCIe NVMe SSD).

На передней панели установлен 8-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 16:10, поддержкой сенсорного ввода, переменной частотой кадров (VRR), яркостью до 500 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Аудиосистема включает два динамика по 2 Вт. За автономность отвечает батарея на 80 Вт·ч (6 ячеек).

Среди других характеристик: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, операционная система Windows 11, аудиоразъём 3,5 мм, слот для microSD-карт и вес 765 граммов.

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition: новый облик знакомого устройства

Polar Tempest Edition — это обновлённая версия Claw 8 AI+, выполненная в белом корпусе с глянцевым UV-покрытием. Технически она почти идентична оригиналу, который основан на Intel Core Ultra 7 258V. Однако версия AI+ имеет более современные модули беспроводной связи: Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, чего нет у Claw A8.

Цены и доступность пока не объявлены

MSI пока не раскрыла стоимость и дату начала продаж ни для Claw A8, ни для Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Тем не менее, предполагается, что Claw A8 будет стоить дешевле, чем AI+-модель, учитывая различия в беспроводных технологиях.