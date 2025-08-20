Omoda объявила первую отзывную кампанию кроссоверов C7 в России. Флагманский SUV, продажи которого начались всего три месяца назад, отправят в сервис из-за проблемы с фронтальной подушкой безопасности.
Причина отзыва Omoda C7
По данным пресс-службы Omoda, производитель добровольно инициировал кампанию как «превентивную меру». Выявлен производственный дефект, связанный с установкой фронтального эйрбега.
На части автомобилей неправильно закрепили пластиковую накладку рулевого колеса с подушкой безопасности: направляющая оказалась слишком наклонена, что сократило рабочий ход оборудования при сборке. В результате накладка прилегает неплотно, что может повлиять на корректное срабатывание подушки.
Что сделают с кроссоверами
Все работы по замене элемента будут выполнены бесплатно. Владельцев автомобилей пригласят в сервис официальные дилеры Omoda. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, связавшись с дилером или позвонив по телефону горячей линии 8-800-600-1-888.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уже уведомлено о кампании, однако список VIN-номеров пока не опубликован.
Контекст
Для Omoda C7 это первый отзыв в России. SUV вышел на рынок три месяца назад и стал флагманом бренда.
Ранее россияне называли ключевые проблемы китайских автомобилей: подверженность коррозии, сложности с запчастями и адаптацией к климату.