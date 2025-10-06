Китайский автопроизводитель Changan обновил цены на свои автомобили в России. По новым прайс-листам, сразу несколько популярных моделей подорожали, а в некоторых случаях были отменены действовавшие ранее скидки.

Повышение коснулось пяти моделей

Подорожание затронуло модели Changan CS35 Plus, Uni-T, Uni-S, Uni-K и Hunter Plus. Наиболее заметный рост цен произошёл у кроссоверов и пикапов в топовых комплектациях.

Changan Uni-K в версиях Comfort, Luxe AWD и Tech AWD подорожал на 100 тысяч рублей, и теперь стоит 4,05 млн, 4,48 млн и 4,63 млн рублей соответственно.

Changan Uni-S в комплектациях Luxe и Tech также прибавил 100 тысяч рублей, до 2,9 млн и 2,96 млн рублей. Модель Uni-T в версии Tech_25 MY подорожала на ту же сумму — теперь её цена составляет 3,32 млн рублей.

Рост до 200 тысяч рублей на CS35 Plus и Hunter Plus

Компактный кроссовер Changan CS35 Plus в комплектациях Advance и Tech стал дороже сразу на 200 тысяч рублей, и теперь стоит 2,65 млн и 2,71 млн рублей.





Подорожание на 200 тысяч рублей также затронуло пикап Hunter Plus в комплектации Luxe, цена которого теперь составляет 3,82 млн рублей.

Компания не уточняет причины изменения цен, однако отмечается, что корректировка затронула не все версии, а часть моделей лишилась временных акций и бонусных скидок.