Илон Маск заявил, что его компания xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, готовит «великую» видеоигру, полностью созданную ИИ, которая выйдет до конца 2026 года.

xAI уже известна своими проектами — чат-ботом Grok и визуальными ИИ-моделями. В прошлом году компания представила Aurora — систему генерации изображений по текстовым запросам, а летом 2025 года запустила Grok Imagine, позволяющую создавать шестисекундные анимированные клипы со звуком. Теперь Маск утверждает, что следующим шагом станет полноценная игра.

В ответ на видео, опубликованное пользователем X (бывший Twitter), где демонстрировался ролик военного шутера, сгенерированный Grok Imagine, Маск написал: «Игровая студия xAI выпустит отличную игру, созданную ИИ, до конца следующего года».

The XAI game studio will release a great AI-generated game before the end of next year https://t.co/F14rJXNzk9 — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2025

Он также добавил, что Grok сможет «создать фильм, который будет хотя бы смотрибельным до конца следующего года, а действительно хорошие фильмы — к 2027 году». Это заявление удивило многих, ведь технологии создания видео с помощью ИИ уже довольно развиты, тогда как полностью ИИ-сгенерированные игры пока находятся на ранних стадиях.

В феврале Маск уже говорил о запуске собственного игрового подразделения xAI и призывал разработчиков присоединяться к проекту.





Тем временем Microsoft также экспериментирует с подобными технологиями. Ранее в этом году компания показала версию Quake 2, полностью управляемую генеративным ИИ под названием Muse, способным создавать графику и действия в игре. Однако реакция аудитории была в основном негативной — пользователи раскритиковали демонстрацию как «бессмысленную трату энергии» и «оскорбление труда разработчиков».

Маск, напомним, уже имел отношение к игровой индустрии в 1990-х, когда работал в студии Rocket Science Games. Его имя значится в титрах игр Loadstar: The Legend of Tully Bodine и Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm, обе из которых получили средние оценки около 53%.