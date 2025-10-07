Помните времена, когда в коробке со смартфоном лежали зарядное устройство, кабель и даже наушники? Эти дни давно прошли, и комплектация новых устройств становится всё скромнее. Теперь, похоже, под угрозой оказались даже USB-кабели.

По новым слухам, производители планируют отказаться от них под тем же предлогом «заботы об экологии», под которым ранее убрали зарядные блоки. Один из пользователей форума Linus Tech Tips, купивший Sony Xperia 10 VII, поделился фото упаковки, в которой, помимо телефона и инструкции, не оказалось ни адаптера, ни кабеля.

Пока неясно, единичный ли это случай или начало новой тенденции. Sony занимает небольшую долю на рынке смартфонов и продаёт свои устройства в ограниченном числе стран, но если этот шаг подхватят другие бренды, через пару лет пользователей может ждать новая «оптимизация комплектации».

Подобная практика уже знакома: именно Apple первой отказалась от зарядных блоков, а недавно убрала и USB-кабели из комплектов AirPods 4 и AirPods Pro 3. Формально это должно сократить количество электронных отходов, но на деле пользователи нередко покупают дешёвые аксессуары, которые быстро выходят из строя, создавая ещё больше мусора в долгосрочной перспективе.