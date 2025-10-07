Составлен новый «народный» рейтинг смартфонов на AnTuTu, который базируется на оценках владельцев, а не на синтетических тестах. Устройства ранжируются по стоимости, а не по производительности процессора.

В сегменте самых доступных моделей (до 140 долларов или 11 600 руб.) тройку лидеров по итогам сентября составили Redmi 14 5G (с чипом Dimensity 7025 Ultra), Redmi Note 15 (на Snapdragon 6 Gen 3) и Redmi 14C, работающий на Helio G81 Ultra.

Среди смартфонов стоимостью от 141 до 280 долларов (от 11 700 до 23 200 руб.) первое место занимает Redmi Turbo 4 (Dimensity 8400 Ultra), за ним следуют Redmi Turbo 4 Pro (Snapdragon 8s Gen 4) и Honor GT (Snapdragon 8 Gen 3).

По мнению пользователей AnTuTu, лучшим в ценовой категории 281-420 долларов (23 300-34 860 руб.) стал Redmi K80 Extreme Edition на базе Dimensity 9400+. Второе и третье места заняли Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) и Redmi K80 (Snapdragon 8 Gen 3) соответственно.

В списке моделей с ценой от 421 до 560 долларов (от 34 940 до 46 480 руб.) лидируют Honor GT Pro, Nubia Z70 Ultra и Honor Magic 7. Все они используют процессор Snapdragon 8 Elite.





В премиальном сегменте (свыше 561 доллара или 46 560 руб.) первое место занимает новейший Xiaomi 17 (Snapdragon 8 Elite Gen 5). Далее следуют Red Magic 10 Pro и Red Magic 10S Pro, оба на базе Snapdragon 8 Elite.