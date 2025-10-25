Согласно информации Digital Chat Station, известного инсайдера, спустя месяц после старта продаж iPhone 17 в Китае, суммарное количество активаций новых аппаратов этой линейки в стране превысило 5,3 миллиона. Каждая из трех моделей преодолела миллионную отметку по активациям, однако лидером продаж является iPhone 17 Pro Max: на его счету приблизительно 2,52 миллиона активаций, из которых более 800 тысяч были зарегистрированы в течение последней недели.

По статистике активаций iPhone 17 в Китае на 19 октября, показатели распределились следующим образом:

iPhone 17 Pro Max — 2,52 млн;

iPhone 17 Pro — 1,676 млн;

iPhone 17 — 1,1 млн.

Очевидно, что iPhone 17 Pro Max демонстрирует уверенное лидерство в продажах. Стоит напомнить, что он отличается цельным корпусом из алюминиевого сплава, новым оранжевым цветом, а также задней панелью из высокопрочного стекла с поддержкой MagSafe.

Аппарат базируется на однокристальной системе Apple A19 Pro, дополненной усовершенствованной системой охлаждения с использованием испарительной камеры. Камеры также получили существенные улучшения: вся Pro-серия iPhone 17 оснащена тремя 48-мегапиксельными сенсорами, включая новый телеобъектив.