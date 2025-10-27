Незадолго до премьеры глобальных версий смартфонов линейки Oppo Find X9 в интернете просочилась информация об их предполагаемой стоимости для европейского рынка. Если верить опубликованным данным, аппараты будут заметно дороже своих китайских аналогов.

Как сообщают источники, начальная модель Find X9 в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдется в 999 евро (93 985 руб.), в то время как в Китае она стоит 700 долларов (56 680 руб.), а «глобалка» Find X9 Pro с тем же объемом памяти — 1 299 евро (122 200 руб.) против 798 долларов (64 600 руб.) в Китае. Стоит отметить, что международные версии телефонов не получат красную расцветку корпуса, которая останется эксклюзивной для китайского рынка.

Нормативные документы агентства EU Energy Labelling (EPREL) подтверждают неизменность емкости аккумуляторов устройств — 7025 мАч и 7500 мАч соответственно. Запуск новинок в Европе запланирован на завтра, 28 октября. Подробные характеристики смартфонов можно найти здесь.