ФГУП «НАМИ» запустило во Владивостоке новую лабораторию для проведения обязательных испытаний автомобилей, ввозимых в Россию. Площадка расположена на базе компании «АИТ» (входит в группу «Соллерс»), сообщила пресс-служба предприятия 2 октября.

Проверка перед оформлением СБКТС и ЭПТС

Лаборатория предназначена для испытаний единичных транспортных средств, прибывающих из-за рубежа. Эти испытания необходимы для получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и оформления Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) — обязательных документов для ввоза и регистрации машин.

Удобное расположение и высокая мощность

Новая площадка находится рядом с портами прибытия импортных автомобилей, что позволяет минимизировать время доставки машин на испытания, подчеркнули в компании.

Комплекс оснащён тремя испытательными линиями с диагностическим оборудованием и системами измерения экологических параметров, полностью соответствующими требованиям Евразийского экономического союза. Проектная мощность лаборатории — до 130 тысяч автомобилей в год.