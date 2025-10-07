На официальном сайте Battlefield появилась новая публикация, где разработчики рассказали, чему научились за время открытого бета-теста, который охватил более 30 сессий Battlefield Labs и 92 миллиона часов игрового времени. Команда поделилась статистикой — от среднего количества убийств в час до того, как расположение карт влияло на выбор классов, и отметила, что использование закрытого оружия делало матчи чуть длиннее.

Авторы перечислили более двухсот изменений, которые появятся в игре с обновлением в день релиза. Среди них — улучшенная отзывчивость управления, переработанная отдача у автоматического оружия, обновленные карты для режимов Rush и Breakthrough и усовершенствования для Operation Firestorm.

Вместе с этим разработчики напомнили о первом сезоне и намекнули на то, что ждет игроков в будущем. В планах — новая версия режима «королевская битва», а также морские сражения. Команда отметила, что продолжает анализировать данные Battlefield Labs и отзывы игроков, чтобы создавать совершенно новые форматы для серии.

Кроме того, в публикации говорится, что фанаты дождутся возвращения миниатюрного вертолета Little Bird, который появлялся в Battlefield 2, 3, 4 и 2042, а также системы взводов и других востребованных функций.

Недавно студия Battlefield Studios раскрыла контент первого сезона, который будет проходить с октября по декабрь и разделен на три этапа. 28 октября стартует Rogue Ops с новой картой Blackwell Fields, режимом Strikepoint, транспортом и оружием. 18 ноября выйдет California Resistance с новой картой Eastwood, временным режимом Sabotage и дополнительным вооружением. 9 декабря начнется Winter Offensive с зимним событием Ice Lock, картой Empire State и ледорубом Ice Climbing Axe в качестве нового оружия ближнего боя.





Battlefield 6 готовится предложить игрокам не только привычные бои, но и совершенно новые форматы, расширяющие границы серии.