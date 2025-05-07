Electronic Arts официально подтвердила, что следующая часть Battlefield будет выпущена к марту 2026 года. Полноценный анонс запланирован на лето 2025 года.
DICE расширяет тестирование, в том числе по разрушениям и балансу оружия
По словам генерального директора EA Эндрю Уилсона, новая Battlefield станет «ключевым шагом» к следующему поколению блокбастер-развлечений. Внутреннее тестирование игры началось ещё в марте, но в сеть уже попали утечки с игровым процессом.
Команда DICE опубликовала обновление на X (бывший Twitter), в котором заявила о расширении круга тестеров. В мае к тестированию присоединятся игроки из Европы, Северной Америки и Азии, оформившие заявку на участие.
Тесты будут сосредоточены на:
- Балансе оружия и типов урона
- Темпе боя и передвижения
- Механике разрушения объектов и повреждении различных поверхностей
Также студия пообещала вернуться позже с новостями о классах и «тотальной боевой системе».
Четыре студии EA создают современную Battlefield-вселенную
На фоне критики Battlefield 2042, EA решила сделать разработку новой игры более открытой и понятной для сообщества. В работе участвуют сразу четыре внутренних студии:
- DICE — отвечает за мультиплеер
- Motive — создает карты и одиночные миссии
- Criterion — сосредоточена на сюжетной кампании
- Ripple Effect — разрабатывает «новый игровой опыт» для серии
Skate тоже на подходе — релиз до апреля 2026 года
EA также подтвердила, что Skate выйдет до конца следующего финансового года (до апреля 2026). Игра должна войти в ранний доступ уже до конца 2025 года.