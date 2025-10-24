Режим Battle Royale в Battlefield 6 может появиться уже на следующей неделе, если верить данным, обнаруженным датамайнерами. Как сообщает новостной аккаунт ModernWarzone в X, в приложении EA App обнаружено новое содержимое для Battlefield 6, которое не относится к запланированному контенту первого сезона.

Согласно утечке, это обновление проходит под кодовым названием Granite и должно выйти 28 октября — в тот же день, когда стартует первый сезон. «Можно с уверенностью сказать, что это и есть тот самый режим Battlefield Battle Royale», — заявил источник.

Ранее в этом месяце студия Battlefield подтвердила, что режим Battle Royale станет одним из первых крупных дополнений к игре, помимо сезонного контента. «Нам есть что предложить помимо сезонов, — заявили разработчики. — Наша команда продолжает анализировать данные Battlefield Labs, прислушиваться к отзывам игроков и разрабатывать совершенно новые идеи для будущего, начиная с нашего уникального взгляда на формат Battle Royale.»

Сезон 1 будет состоять из трёх волн бесплатного контента, которые выйдут с октября по декабрь. Первая волна, Rogue Ops, стартует 28 октября и добавит новую карту Blackwell Fields, режим Strikepoint, новый транспорт, карабин, пистолет, снайперскую винтовку и различные модификации. Вторая волна, California Resistance, выйдет 18 ноября. Она предложит карту Eastwood, временный режим Sabotage, новое дробовик, дополнительный пистолет, новые насадки, а также новую механику «боевых находок» (battle pickups). Заключительная волна, Winter Offensive, появится 9 декабря и привнесёт временное событие Ice Lock с одноимённой картой Empire State, ледорубом Ice Climbing Axe и другими предметами.