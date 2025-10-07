Tesla официально показала долгожданную бюджетную версию своего самого популярного электромобиля — Model Y. Новая модель будет стоить 39 990 долларов. Неожиданным дополнением стало объявление о выпуске ещё более дешёвой версии Model 3 Standard с ценой 36 990 долларов.

По данным компании, поставки Model Y Standard начнутся в ноябре-декабре, а Model 3 Standard — в декабре-январе. После анонса акции Tesla упали примерно на 3%.

Презентация последовала вскоре после того, как компания отчиталась о рекордных продажах за квартал. В США покупатели активно приобретали электромобили до окончания действия федерального налогового вычета в 7 500 долларов, который ранее снижал итоговую стоимость моделей Tesla.

Без этого вычета базовые версии Model 3 и Model Y обходятся примерно в 42 500 и 45 000 долларов соответственно. Однако для покупателей в Нью-Йорке цены могут оказаться ниже благодаря региональной программе стимулирования: с учётом скидок стоимость Model 3 Standard снизится до 34 990 долларов, а Model Y Standard — до 37 990 долларов.

В течение многих лет инвесторы и фанаты Tesla ожидали появления более доступного электромобиля. Ещё в 2018 году Илон Маск говорил о планах создать модель за 25 000 долларов, которая могла бы сделать электрокары массовыми.





На «Батарейном дне» в 2020 году Маск подчеркнул: «Чтобы ускорить переход к устойчивой энергетике, нужно производить больше электромобилей, сделать их доступными и развивать хранение энергии».

Однако год за годом эти обещания оставались нереализованными — компания сосредоточилась на технологиях автономного вождения, которые Маск считает приоритетным направлением.

На вопрос инвесторов в октябре прошлого года о том, когда Tesla выпустит «недорогую» модель без автопилота, Маск ответил, что это было бы «бессмысленно»: «Это противоречило бы всему, во что мы верим».