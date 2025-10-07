После серии тизеров компания vivo официально анонсировала смартфон V60e. Это первый смартфон в серии V, получивший 200-мегапиксельную камеру Samsung HP9.

Главная особенность vivo V60e — основной модуль камеры на 200 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1.8. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Для селфи предусмотрена 50-МП фронтальная камера. На задней панели также установлена LED-подсветка Aura Light.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 1600 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

Корпус выполнен из пластика, толщина устройства составляет 7,49 мм, вес — 190 г. V60e защищён по стандартам IP68 и IP69, а спереди используется закалённое стекло Diamond Shield Glass.

Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7360-Turbo в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и внутренним хранилищем UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. Смартфон поставляется с оболочкой Funtouch OS 15 на базе Android 15 и будет получать три крупных обновления системы и пять лет патчей безопасности.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

vivo V60e доступен в цветах Elite Purple и Noble Gold. Продажи стартуют 10 октября. Цена базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составит около 340 долларов, модель 8/256 ГБ оценена в 360 долларов, а топовая версия 12/256 ГБ — в 385 долларов.