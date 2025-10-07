Министерство цифрового развития РФ предложило ввести принцип технологической нейтральности для частот диапазона LTE. Согласно новому предложению, такие частоты будут доступны только операторам, которые получат лицензии на использование спектра для сети пятого поколения (5G) по итогам проведения аукциона. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на конференции «Телеком перезагрузка». Он также отметил, что проведение такого аукциона возможно уже до 2025 года. Дополнительные лоты в диапазоне могут быть добавлены в будущем, однако их запуск зависит от согласования с силовыми структурами.

Министерство планирует выставить два лота в диапазоне частотных полос от 4800 до 4990 Мегагерц. Стартовая цена за каждый из лотов составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей соответственно. Шаг аукциона планируется установить в размере 5% от начальной стоимости. Для участников аукциона потребуется задаток в размере 25% от стартовой суммы. Общая начальная стоимость обеих лотов превышает 47 миллиардов рублей.

Минцифры также рассматривает для победителей аукциона выполнение обязательств по строительству сетей 5G. В рамках этих обязательств предполагается покрытие городов-миллионников, установка отечественных базовых станций и внедрение российской криптографической защиты информации. Согласно планам, к 2026 году сети должны появиться в четырех городах, к 2027 — в шести, к 2028 — в восьми, к 2029 — в двенадцати, а к 2030 году — в шестнадцати городах. Количество российских базовых станций должно увеличиться с текущих около двух тысяч в 2026 году до 25 тысяч к 2030 году.

Кроме того, ведомство сообщило, что операторы и компания «Криптонит» начали работать над созданием системы сквозной криптографической защиты сетей. Итоговой целью является разработка модели угроз, согласованной с силовыми ведомствами, на базе которой будет определяться порядок строительства российских сетей на отечественном оборудовании.

Что касается текущего спектра, директор департамента радиодоступа МТС Алексей Маслянкин сообщил, что операторы располагают более чем 670 Мегагерцами спектра, а ежегодный рост трафика составляет 10–20%. Для сети 5G планируется выделить дополнительно 190 МГц, что составляет менее трети доступного спектра. Он отметил, что при таком объёме частот увеличение скорости связи будет минимальным, поскольку весь выделенный спектр используется под новые стандарты. Представитель пресс‑службы МТС подчеркнул, что при будущем использовании всех полос спектра прирост скоростей будет незначительным, так как сама идея технологической нейтральности не предусматривает существенного ускорения.





По мнению представителей компании «Мегафон», действующие условия аукциона невыгодны для операторов. Гендиректор «Мегафона» Владимир Месропян заявил, что строительство сети 5G в диапазоне LTE оправдано только после массового перехода пользователей на новые устройства. Он также оценил срок окупаемости этих вложений в 10 лет при условии роста тарифов почти в четыре раза. При увеличении тарифов примерно на 17%, что соответствует среднемировой тенденции, срок окупаемости может превышать 20 лет.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила, что около 97% современных смартфонов не поддерживают диапазон 4,8 ГГц, на котором предполагается развертывание сети 5G.

Директор по связям с государственными органами «Т2» Антон Годовиков сообщил, что строительство сети 5G в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) обойдётся примерно в 100 миллиардов рублей и окупится за 20–30 лет.

Исторически, с 2019 года, операторы отмечают, что диапазон 4800–4990 МГц можно рассматривать только как дополнительный, так как этот диапазон обладает малой дальностью действия и не поддерживается большинством современных смартфонов. Для обеспечения полного покрытия необходимо большое количество базовых станций и существенные инвестиции. Приоритетным остается диапазон от 3400 до 3800 МГц.