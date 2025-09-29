Компания Realme объявила дату премьеры нового смартфона Realme 15x 5G. Аппарат представят в Индии 1 октября, и продажи начнутся в тот же день. Модель станет четвёртым устройством в серии Realme 15.

Дизайн и экран

По официальным изображениям, Realme 15x 5G получил экран с отверстием под фронтальную камеру и блок основной камеры с кольцевой светодиодной вспышкой. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 1200 нит.

Камеры

Фронтальная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным датчиком, что выделяет модель на фоне конкурентов в своём сегменте. Основной модуль на задней панели также имеет разрешение 50 Мп.

Автономность и производительность

Смартфон комплектуется аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. За вычислительную часть отвечает 6-нм восьмиядерный процессор. Название чипсета пока не уточняется, но по данным источников, речь идёт о платформе MediaTek.

Прочность и защита

Realme 15x 5G получил корпус с военным стандартом устойчивости к ударам и защитой по классам IP68/69. Это делает устройство более надёжным при повседневном использовании.





Остальные характеристики модели будут раскрыты в день презентации.